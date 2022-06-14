قيود منصة صيرفة ترفع سعر الصرف مجددا

لفتَ التوقيتُ الذي فَرضَ فيه مصرفُ لبنانَ قيوداً على التعاملاتِ عبرَ صيرفة وما سبَّبَهُ ذلك من ارتفاعٍ في ِسعرِ صرفِ الدولار. فبعد اسبوعين على اصداره بيانًا يعيد فيه العمل بالسقف المفتوح لضخ الدولارات في السوق، قرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحديد سقوف متدنية جدًا لكل العمليات الجارية تطبيقًا للتعميم 161 المتعلق بشراء الدولارات من المصارف على سعر صيرفة.

وبحسب تعليمات سلامة للمصارف فإن السقف المحدد للافراد على منصة صيرفة هبط الى الخمسمة دولار . كما ان السقوف المتدنية وضعت على عمليات الشركات ايضًا.

وبات معلومًا لدى اللبنانيين جميعًا، ان تقييد عمليات منصة صيرفة سيؤدي الى رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وضمن السياق عينه، يرى الاقتصاديون ان استمرار تارجح قيود منصة صيرفة قد يرفع الدولار الى مستويات غير مسبوقة.. ما سينعكس حتما على اسعار السلع والخدمات اليومية والمعيشية.

المصدر: المنار