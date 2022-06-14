153 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية في اليمن

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 153 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب وكالة سبأ، أوضح مصدر عسكري أن خروق العدوان، تمثلت في رصد خرقين بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة نجران، و52 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد خرقين، باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات حول مدينة مأرب وفي منطقة الطينة بمحافظة حجة. وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 3 خروق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع لقوى العدوان والمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في بير باشا والبرح وعصيفرة بمحافظة تعز.

وبين المصدر أنه تم رصد 68 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة والضالع وجبهات الحدود.

ولفت إلى تسجيل 3 خروقات بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، كما تم رصد خرق عملية تسلل لعناصر من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الحرير كلابة بمحافظة تعز.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 22 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وروضة جهم وملعاء في محافظة مأرب.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، فيما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في الملاحيظ بمحافظة صعدة. كما استهدف قصف مدفعي مكثف لعناصر المرتزقة، مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في باب غلق بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر العسكري، بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود بوادي جارة في منطقة جيزان.

المصدر: وكالة سبأ