قتيلان واصابتان حصيلة الإشكال في الدوير بعد وفاة احد المصابين (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2022 - 19:24

قتيلان واصابتان حصيلة الإشكال في الدوير بعد وفاة احد المصابين (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 17 mins 13 June، 2022
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