الجفاف يجبر 805 آلاف صومالي على النزوح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2022 - 09:56

الجفاف يجبر 805 آلاف صومالي على النزوح

منذ 24 mins 13 June، 2022
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أخبار دولية - الصومال

أجبر الجفاف المتواصل في الصومال 805 آلاف شخص على النزوح من منازلهم حتى نهاية أيار/مايو الماضي.

وقال مكتب تنسيق الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال، يوم الأحد، إنه تم تسجيل أكثر من 33 ألف لاجئ، بسبب الجفاف الشهر الماضي، بزيادة 28 في المئة عن نيسان/أبريل.

وكان الصوماليون قد بدأوا بالفرار من المنطقة في كانون الثاني/يناير 2021.

وتواجه الصومال وغيرها من الدول في المنطقة أسوأ موجة جفاف خلال عقود.

وكانت منظمات الإغاثة تحذر من مجاعة قريبة لعدة أشهر، وتشير أرقام الحكومة الصومالية إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 16 مليون نسمة سوف يواجهون خطر المجاعة.

المصدر: وكالات

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