حزب الله: للتفاهم الوطني حول تشكيل حكومة تتصدى للانهيار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 21:24
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شركة "ماهان ايرلاينز": الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط "ماهان" الجوية
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جيش العدو يعلن عن مناورة عسكرية سيجريها في المناطق المحاذية لقطاع غزة ابتداءً من صباح الإثنين وتنتهي ظهر الثلاثاء
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر: الولايات المتحدة باتت منقسمة اليوم أكثر مما كانت عليه خلال حرب فيتنام
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الأمين العام لحلف الناتو: طلب بولندا الانضمام إلى الحلف خطوة تاريخية وعضويتها في الناتو ستعزز أمننا المشترك
الأمين العام لحلف الناتو: علينا معالجة مخاوف كل الأطراف بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بما في ذلك أنقرة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا بمناسبة "يوم روسيا"
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في فرنسا في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية
السفير الروسي لدى واشنطن: علاقاتنا وصل إلى نقطة حرجة على خلفية الحرب الاقتصادية والدبلوماسية التي تشنها ضدنا
بعثة الجزائر لدى الاتحاد الاوروبي: تعليق الاتفاقية مع اسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان او استقرار على أرضنا
حركة المجاهدين: سياسة الاحتلال التي ينتهجها ضد أبناء شعبنا في الضفة لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهته
الرئيس السوري بشار الاسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
حزب الله: للتفاهم الوطني حول تشكيل حكومة تتصدى للانهيار
منذ 58 mins
12 June، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
يؤكد حزب الله ان تشكيل الحكومة ممر الزامي للخروج من الازمات الراهنة.
المصدر:
قناة المنار
تشكيل الحكومة
حزب الله
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