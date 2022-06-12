الشيخ البغدادي: المقاومة الإسلامية قرارها بيدها وهي الأمل الوحيد المتبقي لدى الشعب اللبناني

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي على “أنّ الجهة الوحيدة التي تمتلك قرارها ولا تُساوم عليه هي المقاومة الإسلامية، وما قاله بالأمس القريب سماحة الأمين العام لحزب الله فيما يتعلق بترسيم الحدود واستخراج النفط، قد فهم منه العدو قبل الصديق أنّ هذا الكلام سيادي لايخضع للمساومة، وأننا في حزب الله لا نُفرّط بذرّة تراب من لبنان، فكما حرّرناه من الإسرائليين والتكفيريين، وصنعنا توازن الردع مع هذا العدو، سنبقى نعمل على الحماية والردّ دائماً بما يتناسب مع طبيعة العدوان”.

وأضاف الشيخ البغدادي:”نحن في حزب الله وعدنا شعبنا أنّنا لن ندعهم لمصيرهم وسندافع عنهم ما دام في عروقنا دم يجري، ولن نخشى أحداً والجميع يعرف أنّ سلاحنا لم يكن يوماً للإستخدام الداخلي إنّما هو للدفاع عن جميع اللبنانيين ولم نُميّز بين منطقة ومنطقة، وعندما حررنا الجنوب في ٢٥ أيار ٢٠٠٠ أهدينا النصر لجميع اللبنانيين”.

وختم الشيخ البغدادي خلال كلمة له في الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الإمام الصادق (ع ) لإحياء تراث علماء جبل عامل تكريماً للمحقق الكركي في كرك نوح البقاعية، “أنّ محور المقاومة يمتلك من القدرة والإمكانات _ بما لا يُقاس على الماضي – ما يجعله يتكيّف مع كلّ المتغيرات الدولية والإقليمية، وعلينا أن نصبر قليلاً حتى تهضم أمريكا فكرة أنّ العالم تغيّر وأنها لم تعد سيدة هذا العالم، وأنّ نتائج الحرب الروسية الأوكرانية لن تكون في صالحها”.

المصدر: موقع المنار