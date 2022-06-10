قوى الامن: شعبة المعلومات تكمن لـ3 اشخاص سرقوا النفط الخام من الأنابيب الممتدّة من العراق إلى لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة النفط الخام من الأنبوب الموصول بمنشآت النفط في منطقة طرابلس وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.

ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية 3 متورطين بهذه العمليات، وهم كل من اللبنانيين:

– ي. ع. (مواليد عام 1990)

– د. ص. (مواليد عام 2000)

– ح. م. (مواليد عام 1986)

بتاريخ 28-5-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من رصدهم في محلة ببنين على متن “فانين” من نوعي “ميتسوبيشي” و”هيونداي”، حيث تم نصب كمين محكم لهم في المحلة وتوقيفهم جميعا، وضبط الفانين، بتفتيش المركبتين عثر بداخلهما على خزانين بلاستيكيين سعة الواحد 2000 ليتر وخزان حديد سعته 2500 ليتر بداخلهما آثار للنفط الخام، كما تم ضبط شفاط يستخدم في سحب النفط الخام من الأنبوب.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة النفط الخام من داخل أنابيب النفط الممتدة من العراق الى لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام