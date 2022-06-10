الولايات المتحدة تقترح إنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا

طرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مبادرة لإنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت يلين خلال مناقشة نظمت على موقع صحيفة “نيويورك تايمز”: “برأيي، نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة نسبيا من الدول التي ستوافق على فرض عقوبات ضد روسيا”، مؤكدة ان “إنشاء مثل هذا التحالف ضروري لجعل العقوبات أكثر فعالية على نطاق عالمي”.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا عن خطط للسعي لتوسيع نطاق الدول التي تفرض قيودا على روسيا بسبب الأحداث الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن على أنه سيكون هناك “ضغط عقوبات على روسيا بقدر الضرورة”، بما في ذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة محادثات السلام مع موسكو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية