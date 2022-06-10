بالفيديو | أبرز مواقف السيد حسن نصرالله حول التطورات الراهنة

اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الهدف المباشر يجب ان يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، وان لبنان يملك الحق والدافع والحاجة القصوى لإستخراج ثروته النفطية، كما يملك القوة، مشيراً الى ان إجراءات العدو لن تعيق المقاومة في تحقيق اهدافها، ومحذراً الشركة اليونانية ومحملاً إياها كل المسؤولية اذا استمرت في العمل.

واكد السيد نصر الله أن المقاومة تساهم في حماية لبنان وان كل الخيارات لديها مطروحة على الطاولة، مشيراً الى أن المقاومة المقتدرة لا ولن تستطيع ان تقف مكتوفة الايدي امام نهب ثروات لبنان.

كما دعا السيد نصرالله إلى تحويل ملف الحدود البحرية إلى قضية وطنية كبرى ومحذراً من جملة مخاطر محدقة بثروة لبنان النفطية في البحر.

السيد نصر الله اعلن عن تشكيل حزب الله ملف مسؤول عن النفط والثروة الموجودة في البحر والبر، كما عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعن الحدود البحرية والبرية، برئاسة النائب السابق نواف الموسوي.

المصدر: قناة المنار