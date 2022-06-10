غوتيريش يحذر من تفاقم أزمة الغذاء ويدعو لضمان تصدير الموارد الغذائية ومساعدة الدول الفقيرة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تفاقم أزمة الغذاء، بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية، على قطاعات الغذاء والوقود، ونقص التمويل للنداءات الانسانية.

في إحاطة الصحفيين في نيويورك حول تأثير الحرب في أوكرانيا على قطاعات الغذاء والوقود والتمويل، أكّد الأمين للأمم المتحدة، أنّ هناك طريقة واحدة فقط لوقف هذه العاصفة المتصاعدة وتهديداتها بـ”إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.”

وقال أنطونيو غوتيريش، “أنّه لحين وقف الحرب الاوكرانية، فإنّ العالم بحاجة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، لكسر الحلقة المفرغة لارتفاع الأسعار، وإغاثة البلدان النامية”.

وشدّد غويتيرش على ضرورة إعادة إنتاج الغذاء في أوكرانيا، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا ، إلى الأسواق العالمية على الرغم من الحرب، وكذلك إتاحة الموارد على الفور لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر فقراً.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أنّه طلب التنسيق بين الهيئات التابعة للامم المتحدة، للمساعدة في العثور على صفقة شاملة تسمح بتصدير آمن ومضمون للأغذية المنتجة في أوكرانيا عبر البحر الأسود، وايصال الأغذية والأسمد، المنتجة في روسيا، من دون عوائق إلى الأسواق العالمية.

المصدر: موقع المنار