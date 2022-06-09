تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا على متنها طاقم من 5 أشخاص

أفاد متحدث أن طائرة عسكرية أميركية على متنها طاقم مكون من خمسة أفراد من المارينز تحطمت في جنوب كاليفورنيا.

ولم ترد أنباء عن مصير الطاقم حتى الآن، لكن الجيش الأميركي نفى تقارير تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد 35 كيلومترا من الحدود المكسيكية.

وأكد متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية تحطم طائرة تابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة. وقال إن “خمسة من أفراد المارينز كانوا على متنها، وننتظر تأكيدا عن وضع جميع افراد الطاقم”، مشيرا الى تواجد “مسعفين عسكريين في موقع الحادث”.

ونفى المتحدث “ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مواد نووية على متن الطائرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام