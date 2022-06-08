سورية: التسوية متواصلة في حلب ودير الزور والرقة

واصلت الجهات السورية المختصة الاربعاء تسوية أوضاع المطلوبين والمتخلفين والفارين من الخدمتين الاحتياطية والإلزامية في مراكز التسوية في حلب ودير الزور والرقة.

وذلك وفق بنود الاتفاقات التي طرحتها الدولة وسط ارتياح كبير بين الأهالي وسط مطالبات الأهالي بزيادة عدد مراكز التسوية لتسهيل حضور جميع الراغبين إليها.

وشكر عدد من المشاركين بتسوية اوضاعهم “الدولة التي منحتهم الفرصة من أجل متابعة حياتهم الطبيعية والمشاركة في إعادة الأعمار وفتح صفحة جديدة للانخرط بالمجتمع وممارسة حياته الاعتيادية كغيره من أبناء الوطن”.

المصدر: سانا