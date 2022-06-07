إعلام العدو: إصابة جنديين بعد رشقهما بالحجارة على طريق بين نابلس ورام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 23:56
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث مساء الخميس المقبل الساعة 8:35 بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية
الرئيس ميشال عون تابع الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات قبالة المنطقة البحرية الحدودية المتنازع عليها
الرئيس نبيه بري في جلسة انتخاب اللجان النيابية: الوسيط الأميركي سيأتي إلى لبنان الأحد أو الإثنين للبحث بموضوع الترسيم
الرئيس بري يدعو إلى جلسة للمجلس النيابي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة لاستكمال انتخاب أعضاء اللجان النيابية
الرئيس نجيب ميقاتي: الدولة اللبنانية تتابع معطيات ملف الترسيم الذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية
ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 642000 ليرة و98 أوكتان 653000 ليرة والمازوت 643000 ليرة والغاز 362000 ليرة
جيش الاحتلال الاسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة تابعة لنا شمالي قطاع غزة ونحقق في سبب سقوطها
لجنة تقصي الحقائق الأممية: استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين سببان لاستمرار التوترات في المنطقة
وزير الخارجية القطري: محادثات فيينا لم تسقط ونحن نتحدث مع إيران والولايات المتحدة من أجل أرضية مشتركة للعودة إليها
قائد القوات البرية في الجيش الإيراني اللواء كيومرث حيدري: قواتنا ستدمر حيفا وتل أبيب إذا ارتكب العدو أي خطأ
وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي يعلن خلال زيارته إلى إيران إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل تدريجي
وزارة الخارجية الإندونيسية تستدعي السفير الهندي لدى جاكرتا بعد تصريحات مسيئة للإسلام لمسؤولين في الحزب الحاكم في الهند
الخارجية الماليزية تستدعي السفير الهندي في كوالالمبور وتبلغه إدانتها لإساءة مسؤولين هنود للنبي محمد "ص"
الدفاع الروسية: اتخذنا كل التدابير لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وآزوف وأوكرانيا تستخدم منشآت الحبوب لأغراض عسكرية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية
الخارجية الأوكرانيا: سنرفض أي اتفاق بين روسيا وتركيا بشأن تصدير الحبوب إذا لم يأخذ مصالحنا في الاعتبار
البنك الدولي في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية: الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ منذ أكثر من ثمانين عاما
البنك الدولي: الغزو الروسي لأوكرانيا عزز تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى جانب أثار جائحة كوفيد-19
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية
البنك الدولي في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية: الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ منذ أكثر من ثمانين عاما
البنك الدولي: الغزو الروسي لأوكرانيا عزز تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى جانب أثار جائحة كوفيد-19
وزارة الخارجية الإندونيسية تستدعي السفير الهندي لدى جاكرتا بعد تصريحات مسيئة للإسلام لمسؤولين في الحزب الحاكم في الهند
مقتل وزير البيئة في الدومينيكان رميا برصاص أحد أصدقائه
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
اتحادات ألمانية ونمساوية تحذر من فرض حظر فوري على الغاز الروسي: هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف اقتصاد البلدين
الرئيس التركي: لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي قبل تلبية شروطنا
الحزب الحاكم في الهند أوقف متحدثين باسمه بعد إهانتهم للإسلام: نحترم جميع الأديان ونرفض أي إيديولوجية تهين أي طائفة
الدفاع الصينية: القوات الكندية كثفت مؤخراً من أنشطتها الاستخباراتية والاستفزازية ضد بكين بحجة تنفيذ قرارات أممية
مجلس العموم البريطاني يصوت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون من زعامة حزب المحافظين
هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي: واشنطن وسيول أطلقتا 8 صواريخ باتجاه البحر الشرقي
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
إعلام العدو: إصابة جنديين بعد رشقهما بالحجارة على طريق بين نابلس ورام الله
منذ 1 ساعة
7 June، 2022
اخبار فلسطين
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