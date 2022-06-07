مراسل المنار: رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى جلسة نيابية عند الساعة 15:00 يوم الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 23:56

مراسل المنار: رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى جلسة نيابية عند الساعة 15:00 يوم الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية

منذ 3 ساعة 7 June، 2022
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