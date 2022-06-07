الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث مساء الخميس المقبل الساعة 8:35 بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 18:06

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث مساء الخميس المقبل الساعة 8:35 بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية

منذ 37 mins 7 June، 2022
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