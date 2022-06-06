الاحتلال التركي يستهدف بقذائف المدفعية مناطق سكنية بريف الرقة الشمالي

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف المدفعية والصاروخية على مناطق سكنية في ريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة والصاروخية المناطق السكنية في قرية الهوشان والطريق الدولي (ام فور) ومحيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي التركي في أجواء المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات دون ورود معلومات عن إصابات في صفوف المدنيين الذين اضطروا للاختباء بالأقبية خوفاً من همجية الاحتلال التركي والقصف العشوائي.

واعتدت قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها بالمدفعية الثقيلة يوم الجمعة الماضي على قرية الدبس ومحيطها بريف بلدة عين عيسى ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية.

المصدر: وكالة سانا