جبهة العمل الاسلامي شجبت التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص) في الهند

شجبت جبهة العمل الإسلامي في لبنان في بيان، “بشدة التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص) التي أطلقتها المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند نوبور شارما”.

واعتبرت أنّ “هذا الأمر الخطير منافٍ تماماً لحرية الاعتقاد والانتماء الطوعي للأديان في الهند ويستهدف نحو مليار مسلم في العالم في عقيدتهم ومشاعرهم وانتماءاتهم لنبيهم الذي جاء بالرسالة الخاتمة وأمر بالإيمان بكل الأنبياء والمرسلين من قبله واحترامهم وعدم التجديف بحقهم ولا بحق الرسالات التي جاءوا بها”.

ورأت أنّ إعلان حزب “بهاراتيا جانانا الحاكم في الهند تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب “نوبور شارما” وطرد زميلها “نافين كومار جينداك” المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تلك التعليقات المسيئة بحق النبي محمد (ص) والتي أثارت غضباً واسعاً في البلاد وسائر بلاد المسلمين غير كافٍ، بل المطلوب توقيع ميثاق شرف فعلي يحرم ويجرم ويمنع التعرض للأديان ولرسل الله وأنبيائه،” معتبرة أن “تلك التعليقات والألفاظ المُنيبة والشائنة المشينة لن تطال رسولنا الأكرم، ولن تؤثر في مسيرة دعوته منذ انطلاقتها وحتى يومنا هذا، بل هي ستزيد المسلمين تمسّكاً بدينهم والتزاما لمنهجه وحبا به ودفاعا عنه مهما كلفت الأثمان وبلغت التضحيات”.

وطالبت الحكومة الهندية والحزب الحاكم فيها بـ”الاعتذار من المسلمين علناً والتعهد بعدم المس بعقيدتهم ونبيهم وأنبياء الله أجمعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام