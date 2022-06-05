الشيخ يزبك: كل مصائبنا في لبنان هي من أميركا

أكد الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك أن “كل مصائبنا هي من أميركا التي تحاصرنا وتحرمنا من الكهرباء والنفط والغاز والمواد الغذائية والمال، وتتلاعب بالدولار وبأموال المودعين، وتراعي فقط مصالحها ومصالح إسرائيل عدوة الإنسانية والبشرة جمعاء”.

وفي كلمة له في احياء “حوزة الإمام المنتظر” في بعلبك الذكرى 33 لرحيل الإمام الخميني، قال الشيخ يزبك إن “الإمام الخميني كان حريصا على الحوزة العلمية حيثما كانت، لأنه كان يرى في العلماء حملة الأمانة للدفاع عن الإسلام العزيز، وكان يعتبر ان الانتصارات التي تحققت هي من ثمرات المدد الإلهي والتعلق بالله”.

وتابع “عند انطلاق المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان قبل 40 عاما، توكل قادتها ومجاهدوها على الله، فاستفدنا من توجيهات الإمام وكلمته ورؤيته، وانتقلنا من نصر إلى نصر، وأرعبنا الصهاينة الذين كانوا يرعبون العرب والعالم، واستطعنا إسقاط مقولة الجيش الذي لا يقهر في ساحات المواجهة، وكان التحرير عام 2000 والنصر الإلهي عام 2006، وطهر المقاومون الأبطال بعرق جبينهم ودماء الشهداء أرضنا من الدنس الصهيوني”.

وأكد على “رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، فالصراع مع أميركا و”إسرائيل” كما رآه الإمام هو بين الإسلام والكفر”.

المصدر: الوكالة الوطنية