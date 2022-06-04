عناوين وأسرار الصحف اللبنانية يوم السبت 4-6-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 4-6-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ بعلبك: أسيرة الشراونة وغياب الدولة

ـ جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرين… وجعجع وحيداً: عون يطرح بدائل لميقاتي

ـ وزارة التربية تفاجئ الأساتذة: لا نصف راتب، لا حوافز، أنهوا العام الدراسي

ـ الحرب في شهرها الرابع: روسيا تتقدّم… في غفلة من الغرب

صحيفة البناء

ـ حرب أوكرانيا تخلط أوراق العلاقات الدوليّة: أزمة روسيّة تركيّة… وأميركيّة سعوديّة

ـ نواب التغيير يطالبون برئاسة 5 لجان… ويفشلون بإقناع القوات بالتخلّي عن الإدارة والعدل

ـ اشتباكات الجيش ومسلّحين عشائريّين من بعلبك إلى الضاحية… ومساعٍ للتهدئة وتسليم المطلوبين

صحيفة الجمهورية

ـ موعد الإستشارات في الحجر الرئاسي

ـ «الاقتصاد» ستلاحق من يُسعّر وفقًا للسوق السوداء

ـ هل يدعو ماكرون الى «المؤتمر الانقاذي»؟

صحيفة اللواء

ـ إدارة الفراغ الرئاسي تجعل «معجزة الحكومة» أولوية فرنسية!

ـ تعثّر المفاوضات مع الصندوق.. والطاقة تنعى الكهرباء مع موسم الاصطياف

أسرار الصحف:

صحيفة البناء

قال مصدر في محور المقاومة إن كل الدول التي سيظهر استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي لنقاط انطلاق منها في أية حرب مقبلة على غزة أو لبنان أو أي بلد في المحور ستكون قواعدها أهدافاً مشروعة خلال الحرب وإن صواريخ محور المقاومة ستطال أي هدف في مدى 1000 كلم.

قال مصدر حزبيّ يساريّ إن الأحزاب الستالينيّة المركزيّة المتشددة كانت أشد رحمة وتقبّلاً للحرية الفرديّة من الصيغة العسكريتارية التي أظهرها نواب التغيير في تكرار نص تغريدة موحّدة كاللباس الكوريّ الموحّد رداً على كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.

صحيفة الجمهورية

مدير في إحدى الجمعيات التي تُصدر بيانات حول حرية الإعلام والشفافية الإعلامية، وزّع مبلغاً فاق الـ150 ألف يورو على مواقع غير مستقلة تحت عنوان «دعم الإعلام المستقل في الإنتخابات النيابية»، ويُقال إنه وفّر المبلغ من جهة دولية وتقاضى مبلغاً مماثلاً لدوره كوسيط.

تتكثف المساعي لمعاودة الاتصال المباشر قريباً بين رئيسَي تيارين مسيحيّين مختلفين في المنطقة ومتفقين في المنطق.

ينتظر مسؤول كبير تبلور مواقف الأطراف لتحديد موقفه من استحقاق حسّاس.

صحيفة اللواء

يحرص مرجع كبير على تمييز مواقفه من رئيس تكتل معروف، في ما يخصّ الشأن الحكومي، والخيارات المتاحة!

يواجه الموظفون في القطاعين العام والخاص مشكلة صرف المنح المدرسية والمساعدات المرضية، ما دامت المصارف حددت سقفاً للسحوبات على أساس الرواتب المحوّلة..

المصدر: الصحف اللبنانية