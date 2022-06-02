تحذيرات مقدسية من اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين

حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، من دعوة جماعات المعبد اليهودية اليمينية، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما يسمى بــ “عيد نزول التوراة”.

وذكرت الأوقاف في بيان ظهر اليوم الخميس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كل عام يتجمع آلاف المستوطنون في صبيحة يوم “عيد نزول التوراة” عند حائط البراق وترتفع أصواتهم بالتوراة والمزامير.

ومن جانبه أكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، على أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة.

ورأى أن صمت العالم العربي والإسلامي، يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين إلى تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة محاولات التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته.

وتابع الشيخ صبري قائلا: “في ظل هذه الاعتداءات ليس أمامنا سوى مواصلة الرباط والصلاة في الأقصى، والتمسك بقبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.

وكانت جماعات الهيكل المتطرفة دعت الى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما يسمى بـ “عيد نزول التوراة” العبري.

المصدر: فلسطين اليوم