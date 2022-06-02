مغربل اعلن تضامنه مع دعوة اتحادات النقل البري الى الاضراب في 23 الحالي

أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل “تضامنه مع دعوة اتحادات النقل البري في لبنان الى الاضراب في 23 الحالي”، وطالب في بيان ب”تلبية حقوق قطاع النقل البري بعيدا من الشعبوية والانقسامات والمزايدات، فهؤلاء لهم مطالب مزمنة ويجب تحقيقها تحسسا بوجع هؤلاء الناس، وعلى حكومة تصريف الاعمال الا تعفي نفسها من هذه المطالب والاوجاع”.

وايد “الاعتصامات امام مصرف لبنان للجمعيات الاهلية، وذوي الاحتياجات الخاصة والاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة”، واكد ان “مطالبهم محقة وعلى مصرف لبنان إعادة الودائع لهم والتي سرقها منهم، وهي تبرعات وصداقات للعمال واليتامى والأطفال”، وقال:”ما بال السلطة التي لا تستمع لانين وقضايا المعذبين والمحرومين”.

كذلك، اعلن “الوقوف مع نقابات المهن الحرة من المحامين والأطباء وغيرهم الذين طالبوا مصرف لبنان بإعادة أموالهم”، مشيرا الى ان “الاعتصام حق ورسالة للسلطة السياسية التي غاب عنها كل مطلب محق لاي فئة عمالية” .

وسأل حكومة تصريف الاعمال “لماذا لم يقبض الموظفون رواتبهم عن الشهر الماضي؟، ومن يتحمل المسؤولية في هذا الإهمال الحكومة ام وزارة المال ام مصرف لبنان؟”، مطالبا ب”دفع الرواتب وبدلات النقل والمساعدات الاجتماعية، وعدم تقسيطها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام