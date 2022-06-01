الاحتلال الصهيوني يعتقل شابا فلسطينيا من بلدة حوارة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 16:08
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الكرملين: العالم على شفا أزمة غذاء كبرى بسبب عقوبات الدول الغربية على روسيا وقرارات السلطات الاوكرانية
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل
رويترز: الجيش الصيني نفذ مهام دورية قتالية لاختبار جاهزيته في المنطقة البحرية المحيطة بتايوان
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المستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا تتجه نحو الاستقلالية عن واردات الطاقة الروسية بوتائر سريعة
الخارجية الألمانية: الحرب الروسية على أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي وأمن أوروبا
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
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الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
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زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الاحتلال الصهيوني يعتقل شابا فلسطينيا من بلدة حوارة جنوب نابلس
منذ 48 mins
1 June، 2022
بلدة حوارة
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