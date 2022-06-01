الاحتلال الصهيوني يعتقل شابا فلسطينيا من بلدة حوارة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 16:08

الاحتلال الصهيوني يعتقل شابا فلسطينيا من بلدة حوارة جنوب نابلس

منذ 48 mins 1 June، 2022
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