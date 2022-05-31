التعبئة الرياضية في حزب الله – صيدا اختتمت أنشطتها بعيد المقاومة والتحرير

أقامت التعبئة الرياضية في حزب الله منطقة صيدا، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، سلسلة من الأنشطة جاءت في مقدمتها، دورة رياضية في كرة القدم على ملعب الفوكس في صيدا بمشاركة نوادي المصطفى الرياضي-صيدا للشباب والرجال، فلسطين تجمعنا صيدا للشباب، وعيلبون الرياضي عين الحلوة، وقد حضر المباراتين المسؤول الرياضي ل”حزب الله” في منطقة صيدا سمير ناصر، مسؤول الشؤون الادارية في حركة “فتح” غالب الصالح، مسؤول العلاقات العامة لنادي الشباب العربي الفلسطيني عماد رمضان، رئيس نادي عيلبون الكابتن امهز الخطيب وأمين السر سعيد شبايطه، مدربي نادى المصطفى الرياضي للرجال الكوتش محمد الصباغ والشباب وفيق السيد.

قاد المباراتين الحكم ابراهيم بوجى وسط حضور جمهور غفير من محبي اللعبة.

المباراة الأولى جمعت ناديي المصطفى وفلسطين تجمعنا للشباب، انتهت بفوز الأخير بضربات الجزاء بعد التعادل الايجابي 2/2.

أما مباراة الرجال فقد فاز المصطفى على عيلبون بنتيجة 2/1 وفى نهاية المباراتين تم توزيع كأس المركز الاول لشباب فلسطين تجمعنا، وللرجال المصطفى الرياضي صيدا وتوزيع الميداليات لنادي عيلبون.

وللمناسبة عينها أقامت التعبئة الرياضية في بلدة بنعفول مبارة ودية بين فريقي التضامن والوفاء، سجلت فوز الوفاء بنتيجة 5/2 في حضور فاعليات البلدة والأهالي.

كذلك نظمت التعبئة في سياق المناسبة ايضا، دورة بلعبة كرة الطاولة في بلدة إركي في حضور المسؤول الرياضي سمير ناصر ومسؤول الشعبة علي شكرون وعدد من المشجعين، وبمشاركة 16 لاعبا فاز فيها اللاعب ادهم ناصر بكأس المرتبة الاولى، قدَّمه له مسؤول العلاقات في شعبة اركي علي ناصر.

واحياء للمناسبة، تم تنظيم عروض خاصة لفنون القتال والدفاع عن النفس في مدينة صيدا قرب مجمع السيدة الزهراء في المدينة باشراف المدرب سلمان سلمان، وفي قاعة نادي الشهداء في بلدة كفرحتى باشراف المدرب محمد مقبل وحضور أهالي اللاعبين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام