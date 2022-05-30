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May 30 2022 - 13:06

الناتو: أمد الحرب في أوكرانيا سيطول

منذ 48 mins 30 May، 2022
ستولتنبرغ: جيش أوكرانيا أصبح أقوى بمساعدة الناتو
أخبار دولية - منظمات

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الحلف قد تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أوكرانيا في الخريف الماضي.

وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة إسبانية: “لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الحرب .. في الواقع، في الخريف الماضي تبادلنا معلومات استخبارية.. نحتاج لأن نكون مستعدين لحرب طويلة”.

في الوقت نفسه، أشار ستولتنبرغ إلى أن حلفاء الناتو يجب أن “يدعموا حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس”.

في الأسبوع الماضي، أجرى الأمين العام لحلف الناتو مقابلة مع موقع يوناني Capital.gr، حيث قال أيضا إن الوضع في أوكرانيا يتحول إلى “حرب استنزاف طويلة الأمد”، ولا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي، و يجب على الحلفاء تقديم الدعم للجانب الأوكراني.

المصدر: وكالات

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