فوز اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بـ15 مقعدا من أصل 16 بانتخابات مجلس نقابة الاطباء في لبنان، وتتواصل في هذه الأثناء عملية الاقتراع لانتخاب النقيب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 18:32

فوز اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بـ15 مقعدا من أصل 16 بانتخابات مجلس نقابة الاطباء في لبنان، وتتواصل في هذه الأثناء عملية الاقتراع لانتخاب النقيب

منذ 10 mins 29 May، 2022
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