بيني غانتس: امام نتنياهو حتى الثامن من يونيو لتحديد  ‫استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 22:18

بيني غانتس: امام نتنياهو حتى الثامن من يونيو لتحديد  ‫استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها

منذ 1 ساعة 18 May، 2024
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