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May 29 2022 - 13:28

توتر شديد في المسجد الأقصى بعد رفع علم الاحتلال في باحاته قرب باب السلسلة

منذ 2 ساعة 29 May، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

شهدت باحات المسجد الاقصى، ظهر اليوم الأحد، حالة من التوتر الشديد في اعقاب رفع عدد من المستوطنين للعلم “الاسرائيلي” قرب باب السلسلة بالمسجد الاقصى المبارك.

وقالت مصادر فلسطينية ان المرابطين استنفروا فور مشاهدة العلم الاسرائيلي لمنع دخول المستوطنين، وهو ما نجحوا به حيث تم منع إدخال المستوطنين الذين يرفعون العلم “الاسرائيلي” مما أدى لوقفهم عند باب السلسلة وممارستهم للطوس الدينية والرقصات وهم يحملون العلم “الاسرائيلي”.

ويشار الى ان المسجد الاقصى يشهد منذ فجر اقتحامات متتالية للمستوطنين، اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين.

المصدر: فلسطين اليوم

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