وزير الطاقة وقع جدولا استثنائيا لاسعار المشتقات النفطية: استقرار سعر البنزين وانخفاض كبير في سعر المازوت والغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 12:34

وزير الطاقة وقع جدولا استثنائيا لاسعار المشتقات النفطية: استقرار سعر البنزين وانخفاض كبير في سعر المازوت والغاز

منذ 8 mins 28 May، 2022
المحروقات في لبنان
لبنان

وقع اليوم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض جدولا استثنائيا لأسعار  المشتقات النفطية الذي يشمل مادتي الغاز والديزل، رغم أنه يوم عطلة رسمية، بعد الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار الاميركي خلال الساعات القليلة الماضية بهدف إعادة التوازن الى السوق النفطي المحلي، والأهم حفاظا منه على مصالح المواطنين الذين يئنون تحت وطأة إرتفاع الأسعار قياسا لسعر صرف الدولار.

علما ان الجدول لا يشمل سعر البنزين كون سعر هذه المادة يتعلق مباشرة بسعر صيرفة الذي لم يتأثر بنفس تقلبات سعر صرف الدولار والذي سيصدر عن مصرف لبنان نهار الاثنين.

وجاء في الجدول:

البنزين 95 أوكتان 597000 ليرة

البنزين 98 اوكتان 608000 ليرة

المازوت 640000 ليرة

الغاز 398000 ليرة

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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