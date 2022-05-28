الأرجنتين تعلن عن أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في أميركا اللاتينية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 10:24

الأرجنتين تعلن عن أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في أميركا اللاتينية

منذ 1 ساعة 28 May، 2022
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