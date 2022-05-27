أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-05-2022

الأخبار

بري يسلّم بـ”فوز هزيل”: الحساب في معركة نائب الرئيس

تهديد أوروبي للبنان: استسلام مقابل الغذاء

أسعار الاتّصالات الجديدة: التشغيل على حساب المستهلك!

فلسطين: العدو يستدرج الحرب

النهار

الانهيار بلا كوابح و”الثورة” من داخل وخارج!

تركيا تتجاهل تحذير واشنطن وتستعد لعمليتها في سوريا

واشنطن تغلب فرص فشل فيينا.. طهران: يتعين التخلي عن الضغوط

اللواء

لبنان أمام “رقصة الانطفاء”… والقرار لعصابة الدولار!

هيل يتوقّع شللاً طويلاً وأزمة رئاسة… وارتباك داخل التيار العوني وعطية الأوفر حظاً

اختبار التعايش بين بري ومعارضيه..؟

الديار

بري يضمن عودته بنحو 60 صوتاً… ورهان سعودي على أول اختبار “للمعارضة”

“بلادة” شعبيّة وغياب حكومي في مُواجهة الانهيار… الليرة تلفظ أنفاسها الأخيرة!

الرياض تبطئ التفاوض مع طهران لتحسين شروطها… فهل يدفع لبنان الثمن؟

الجمهورية

مجلس الأمن: لحكومة شاملة

الأزمة تتفاقم والسلطة غائبة

فرنجية رئيسًا في هذه الحالة

البناء

نصرالله للبدء بالحوار حول حماية النفط والغاز… ودور السلاح خارج المنطقة لم يعُد ضرورة

بري لجلسة الانتخاب الثلاثاء… ورئيساً بـ 60 صوتاً… وغموض نيابة رئاسة المجلس

الدولار يسارع نحو عتبة الـ 40 ألفاً… بانتظار وعد أكثرية جعجع… وهيل يبشّر بالشلل

المصدر: صحف