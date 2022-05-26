وسائل اعلام الاحتلال: محكمة الاحتلال المركزية في القدس تلغي قرار السماح للصهاينة اداء طقوسهم في باحات المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 01:54

وسائل اعلام الاحتلال: محكمة الاحتلال المركزية في القدس تلغي قرار السماح للصهاينة اداء طقوسهم في باحات المسجد الأقصى

منذ 3 ساعة 25 May، 2022
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