وسائل اعلام الاحتلال: محكمة الاحتلال المركزية في القدس تلغي قرار السماح للصهاينة اداء طقوسهم في باحات المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 01:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: 25 أيار هو يوم من أيام الله ومن الأيام التي تحقق فيها وعد الله
السيد نصر الله: أجدد الدعوى من موقع القوة والاقتدار الذي لم يسبق له مثيل إلى الشراكة والتعاون
السيد نصر الله: هذه الدولة اللبنانية بالمسار الذي تعملون فيه هي ذاهبة إلى الإنهيار
السيد نصر الله: نحن أمام خيارين الاول هو خيار لبنان القوي والغني وهناك خيار لبنان الضعيف والمتسول
السيد نصر الله: موضوع استخراج النفط والغاز من البحر يجعل لبنان دولة غنية
السيد نصر الله: حل مشكلة لبنان يبدأ من استخراج الغاز والنفط من المياه الاقليمية ولنتفق على كيفية استخراجها واستثمارها
السيد نصر الله: خلال الأيام القليلة المقبلة هناك أحداث قد تحصل في فلسطين والقدس قد تؤدي إلى تطورات خطيرة
السيد نصر الله: بعض الجمعيات الصهيونية المتطرفة دعت بشكل واضح إلى هدم مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى
السيد نصر الله: المقاومة الفلسطينية أكدت أنها سترد على أي اعتداء على المقدسات في القدس المحتلة
السيد نصر الله: إن أي مس بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة سيفجر المنطقة
السيد نصر الله: التمادي بالاعتداء على المقدسات في القدس سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة وإلى ما لا تحمد عقباه
السيد نصر الله: في اللحظة الحالية من 1982 لم يكن حزب الله والمقاومة في لبنان اقوى مما هي عليه اليوم أمنيا وعسكرياً
السيد نصر الله: المقاومة قاومت وجاهدت في ظل تخلٍّ عربي رسمي ولكن الشعوب العربية هي داعمة للمقاومة
السيد نصر الله: التحرير الذي حصل لم يكن منة من المجتمع الدولي أو من أي أحد بل حصل نتيجة الآلام والتضحيات والمقاومة
السيد نصر الله: نشكر وسائل الإعلام التي واكبت الانتصار وأذكر قناة المنار وإذاعة النور اللتين كان لهما دورا مميزا
السيد نصر الله: الإنجاز الذي تحقق هو أكبر وأعظم إنجاز في التاريخ المعاصر وفي الحد الأدنى منذ 20 سنة
السيد نصر الله: هذا الانتصار ساهم بإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة بإمكانية تحقيق التحرير والانتصار
السيد نصر الله: كل ما نراه اليوم من جدران تبنى على الحدود هو دليل على الخط الإنحداري للعدو الصهيوني
السيد نصر الله: حضورنا اليوم في المجلس النيابي والحكومة هو لحماية ظهر المقاومة والاهتمام بمشاكل الناس
السيد نصر الله: كانت المعركة الأخيرة الضغط على بيئة المقاومة ولكن هذه المقاومة تشعر باحتضان كل الناس التي كانت معها
السيد نصر الله: المقاومة الوحيدة التي انتصرت ولم تحكم او تطالب بالسلطة هي المقاومة في لبنان وفي مقدمتها حزب الله
السيد نصر الله: اليوم نحن نحمي وهذا واجبنا الإنساني والأخلاقي والديني وهذا لا يحتاج إلى إذن من أحد
السيد نصر الله: المقاومة وأسلحتها الدقيقة هي التي تبقي الاحتلال على رجل ونصف وهي التي تحمي لبنان في ظل الانقسام
مراسل المنار: جيش العدو يلقي قنابل مسيلة للدموع على المحتفلين بذكرى التحرير عند الحدود في بلدة العديسة وإصابات بالاختناق
الرئيس عون في ذكرى التحرير: نتثبّت مجدّداً من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: لتحرير البلد من الهيمنة السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية
الإمام الخامنئي: المنافسات العدائية والتهديدات العسكرية والأزمات الغذائية تجعل ظروف استثنائية وإدارة الدول أكثر صعوبة
الإمام الخامنئي: السيادة الشعبية الدينية والإسلامية مقولة تثير عداوة القوى العظمى في العالم ضد هذه الحقيقة والظاهرة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 11 مواطناً في مواجهات مع المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس
أفغانستان: 22 قتيلا و32 إصابة في 3 تفجيرات بمدينة مزار شريف و10 قتلى و22 إصابة بتفجير في مسجد وسط كابل
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال اليوناني احتجاجاً على احتجاز أثينا سفينة تجارية تحمل العلم الإيراني
وزير النفط الإيراني: نعتزم رفع مستوى العلاقات التجارية مع روسيا في جميع المجالات إلى 40 مليار دولار سنويا
الخارجية الروسية: نعد إجراءات بحق وسائل إعلام وصحفيين من دول أنغلوساكسونية ردا على إجراءاتها بحق صحفيين روس
وزير الخارجية الأوكراني: نحتاج إلى المزيد من الأسلحة طالما أن الحرب متواصلة ولدينا عجز في راجمات الصواريخ
الروبل يعزز مواقعه في مواجهة الدولار مسجلاً ارتفاعاً وأفضل أداء له منذ 2018 عند حدود 57 روبلاً للدولار الواحد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وسائل اعلام الاحتلال: محكمة الاحتلال المركزية في القدس تلغي قرار السماح للصهاينة اداء طقوسهم في باحات المسجد الأقصى
منذ 3 ساعة
25 May، 2022
عاجل
القدس المحتلة
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