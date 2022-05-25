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May 25 2022 - 17:56

مقتل وإصابة إرهابيين في اشتباكات بين تنظيماتهم بمدينة رأس العين بريف الحسكة

منذ 2 ساعة 25 May، 2022
مقتل وإصابة إرهابيين في اشتباكات بين تنظيماتهم بمدينة رأس العين بريف الحسكة
سورية - عربي وإقليمي

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات إرهابية تدعمها قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

مصادر أهلية من المدينة ذكرت لوكالة سانا أن “اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع في محيط المشفى الوطني بمدينة رأس العين بين إرهابيي ما يسمى (أحرار الشرقية) من طرف وإرهابيي (الحمزات) من طرف آخر بسبب خلافات على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات والتحكم بطرق ومعابر التهريب باتجاه الأراضي التركية”.

وبينت المصادر أن “المحتل التركي أدخل آليات عسكرية إلى المدينة لفض الاشتباكات بين الإرهابيين”.

وتشير المصادر إلى أن “حالة التوتر ما تزال موجودة ضمن المدينة وحملات التجييش والتحريض المتبادلة مستمرة بعد نداءات أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي من أجل الاستنفار والتوجه إلى مدينة رأس العين للمشاركة في الاقتتال”.

المصدر: وكالة سانا

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