“كهرباء لبنان” : خزين الغاز أويل سينفذ كليًا في معمل دير عمار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 19:26

“كهرباء لبنان” : خزين الغاز أويل سينفذ كليًا في معمل دير عمار

منذ 5 mins 23 May، 2022
معمل دير عمار
معمل دير عمار
لبنان

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنّ “خزين مادة الغاز أويل سينفذ كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة صباح يوم غد، وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى 100 ميغاواط، وحيث أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الواقع فيه 20/05/2022 الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من قبل جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها حتى تاريخ 25/05/2022”.

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