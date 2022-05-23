النسخة الجديدة من شينزين: مدينة جديدة اسمها دونغقوان

لدى مقاطعة قوانغدونغ في الصين أسرع معدل نمو وأعلى إجمالي ناتج محلي. في عام 2022 ، سيصل إجمالي الناتج المحلي للمقاطعة إلى 12.4 تريليون يوان، وهي المقاطعة الوحيدة التي يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها أكثر من 12 تريليون يوان بين جميع المقاطعات. في عام 2022 ، تجاوز إجمالي الناتج المحلي لمقاطعة قوانغدونغ الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان المتقدمة.

هذا بفضل مدينة شنزين / شنتشن. والمثير للدهشة أن شنتشن كانت قرية صيد صغيرة قبل ثلاثين أو أربعين عاما، ولكنها الآن اجتذبت عددا كبيرا من شركات الإنترنت وتطورت لتصبح مدينة دولية معروفة. نجاح شنتشن يصعب تقليده ، لكن مدينة واحدة نجحت في تكرار تجربة شنتشن وأصبحت شنتشن “الثانية”.

اعلنت جينغ دونغ انه تم تحويل مبلغ ٣٠ بليون يوان صيني كاستثمار في مدينة جديدة اسمها دونغ قوان ستكون نسخة محسنة واكثر عصرية لمدينة شنزين، كما استثمرت شركات خاصة مبلغ ٢٤ بليون يوان في مشروع المدينة الجديدة يضاف اليها ١٢ بليون يوان من شركة هواوي.

في عام 2022 ، سيتجاوز إجمالي الناتج المحلي لدونغقوان تريليون يوان ، وسيتجاوز عدد السكان المقيمين في المدينة أيضا 10 ملايين.

يمكن القول أن تطوير دونغقوان وشنتشن هو نتيجة لسياسات الإصلاح في الصين . على الرغم من أن التنمية الاقتصادية للعالم كله كانت بطيئة في العامين الماضيين ، فقد استوعبت دونغقوان بقوة فرص التنمية في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى وحققت تطورا سريعا.

السبب في أن اقتصاد دونغقوان يتطور بسرعة كبيرة هو أولا وقبل كل شيء بسبب صناعته التحويلية القوية. في عام 2022 ، ستصل القيمة الإجمالية للنمو الصناعي في دونغقوان إلى 500.88 مليار يوان ، بزيادة سنوية قدرها 10.2٪. في عام 2022 ، لا يزال الإنتاج الصناعي في دونغقوان مستقرا نسبيا ، ولا يتأثر بالبيئة العالمية ، وسيظل المبلغ الإجمالي عند 500 مليار يوان.

يستمر إجمالي الناتج المحلي لدونغقوان في النمو ، كما يتزايد عدد المقيمين الدائمين فيها. تقع مدينة دونغقوان في دلتا نهر اللؤلؤ وهي قريبة نسبيا من قوانغتشو وشنتشن. وهذا يجعل دونغقوان ليس فقط بالقرب من المنطقة الساحلية ، ولكن أيضا متصلة بالمدن الكبيرة مثل شنتشن وقوانغتشو ، لتصبح مركزا مهما للنقل وميناء التجارة الخارجية في مقاطعة قوانغدونغ ، وواحدة من أهم المدن في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى. وهذا يعطي دونغقوان ميزة كبيرة في المحور الحضري.|

أعطت حكومة بلدية دونغقوان مزايا سخية ، وإعانات الأراضي ، والإعانات الضريبية ، وما إلى ذلك. بالنسبة لمعظم الشركات ، مما يجعل العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة على استعداد للانتقال إلى دونغقوان من أجل التنمية. تم تنفيذ مشروع السكك الحديدية عالية السرعة لريط قوانغتشو وشنتشن وهونغ كونغ مع محطة في دونغقوان ، ذلك القطار سريع جدا ومريح . بالإضافة إلى ذلك ، فإن افتتاح خط السكك الحديدية الحضري دونغقوان-هويتشو بأكمله جعل النقل في دونغقوان أكثر ملاءمة ، وتشكلت شبكة نقل تمتد في جميع الاتجاهات مع المدن في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى ، والتي اجتذبت أيضا المزيد من الشركات إلى دونغقوان.

المصدر: خاص