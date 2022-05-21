تكتل بعلبك الهرمل: لمتابعة ذيول حادثة بعلبك الأليمة منعا لإستغلالها طائفيا

تقدم “تكتل نواب بعلبك الهرمل” السبت “بأحر التعازي من أهلنا آل الرفاعي الكرام لرحيل ابن بعلبك البار المغدور المرحوم وضاح الرفاعي الذي ارتقى مظلوما إثر حادثة مدانة ومستنكرة”، وتابع “نسأل الله تبارك وتعالى له الجنة والرضوان ولأهله الصبر والسلوان، وندعو الباري عز وجل أن يمن على الجريحين باسم الرفاعي ومحمد بيان بالشفاء العاجل”.

ونوه التكتل “بخطوة عشيرة آل جعفر في تسليم المتهم من أبنائها الى العدالة لإحقاق الحق ومعاقبة كل المذنبين الذين يظهرهم التحقيق، والتأكيد على أن الحادثة حادثة فردية ليس لها أي بعد آخر”، وشكر “آل الرفاعي وآل بيان الكرام على صبرهم وحكمتهم ووعيهم وضبطهم لردة الفعل”.

وثمن التكتل “للأجهزة الأمنية حضورها الفاعل في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومتابعة ذيول هذه الحادثة الأليمة لمنع إستغلالها طائفيا لأن أهل بعلبك أسرة واحدة، مصابهم وألمهم وأمنهم ومصيرهم واحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام