السيد رئيسي: الضغوط القصوى التي مارستها اميركا ضد ايران باءت بالفشل

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل، وهو ما اعترفت به الادارة الاميركية”. وخلال جولته التفقدية في محافظة اذربيجان غربي (شمال غرب ايران) قال السيد رئيسي في كلمة القاها امام اهالي مدينة مياندوآب، إن “سكان محافظة اذربيجان هم غربي حرس حدود مخلصون دأبوا على الدفاع عن القيم والثورة الإسلامية”.

واشار الرئيس الايراني إلى أن “جميع المسؤولين في حكومته يبذلون قصارى جهدهم لحل المشاكل والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد”، مؤكدا ان “الجولات الميدانية في المحافظات من شأنها معالجة المصاعب والمشاكل”. واضاف آية الله رئيسي “كل عملنا في الحكومة أساسه العدالة، والحكومة تسعى لاتخاذ قرارات على أساس عموم الشعب، والعدالة هو مطلب الشعب وجهود الحكومة على هذا الأساس”.

من جانب آخر، لفت الرئيس الايراني الى أن “أصدقاء الثورة سيصبحون أكثر تفاؤلاً والأعداء اصبحوا أكثر يأسا”، مضيفاً ” الحكومة والجميع يحاولون حل المشاكل في أسرع وقت ممكن”. واردف الرئيس الايراني أن “اميركا والدول الاوروبية تعاني حاليًا من قضايا كورونا، لكن كل الناس لاحظوا أن وضع كورونا في بلادنا يختلف عن البلدان الأخرى.”

وبشأن قضايا البلاد الاقتصادية، قال الرئيس الايراني “الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية في جميع البلاد وإقامة العدالة”. واشار رئيسي إلى “امكانيات المناطق الحرة في ايران”، وقال “تقرر ايجاد 8 آلف فرصة عمل في المناطق الحرة، ومن المفترض أن تكون المنطقة الحرة مكانا لتوفير الوظائف وليس للاستيراد”.

المصدر: فارس