البراكس لموقع المنار : لا أزمة محروقات، واقفال بعض المحطات هو بسبب تأخير في تحويل الأموال للشركات المستوردة

اوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح لموقع المنار” انه لا يجب ان يكون هناك أزمة محروقات في لبنان لأن الموضوع متعلق باجراءات تقنية بين الشركات المستوردة والمصارف تتعلق بسرعة صرف الدولار وفقا لمنصة صيرفة”ـ معتبرا انه”يجب ايجاد حل بشكل سريع”.

وأضاف”هناك بواخر موجودة في البحر وهي بانتظار تحويل الأموال لتفرغ حمولتها من البنزين”.

وأوضح البراكس أن “بعض المحطات انقطعت من المواد بسبب تأخر تسليمها مادة البنزين بعد زيادة بيعها بسبب الانتخابات وتوقف التسليم من قبل المستودعات خلال عطلة نهاية الأسبوع ومن المفترض ان تحل الازمة خلال 24 او 48 ساعة”.

المصدر: موقع المنار