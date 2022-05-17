النائب باسيل : احدى كذباتهم هي موضوع الدولار الذي وعدوا بخفضه وامس مع الانتصار الوهمي الذي اعلنه البعض ارتفع الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 20:02

النائب باسيل : احدى كذباتهم هي موضوع الدولار الذي وعدوا بخفضه وامس مع الانتصار الوهمي الذي اعلنه البعض ارتفع الدولار

منذ 20 mins 17 May، 2022
أخبار موقع المنار

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