اليمن: نحو 7 مليارات دولار خسائر قطاع الاتصالات خلال 7 سنوات من العدوان

بلغت الخسائر والأضرار التي تكبدتها وزارة الاتصالات اليمنية وقطاعاتها المختلفة خلال 7 سنوات من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي نحو 7 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة خلال فعالية نظمتها الثلاثاء بصنعاء بمناسبة “اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022″ أن “الأضرار والخسائر خلال ٧ سنوات من العدوان بلغت قرابة 7 مليارات دولار أي ما يعادل 4 تريليون ريال يمني”، وأشارت إلى “تضرر أكثر من ١٤ مليون مواطن من تردي خدمات الاتصالات في اليمن وحرمان أكثر من مليون ونصف مواطن من الاتصالات”.

المصدر: موقع انصار الله