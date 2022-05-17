اليمن: نحو 7 مليارات دولار خسائر قطاع الاتصالات خلال 7 سنوات من العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 14:44

اليمن: نحو 7 مليارات دولار خسائر قطاع الاتصالات خلال 7 سنوات من العدوان

منذ 1 ساعة 17 May، 2022
علم اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

بلغت الخسائر والأضرار التي تكبدتها وزارة الاتصالات اليمنية وقطاعاتها المختلفة خلال 7 سنوات من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي نحو 7 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة خلال فعالية نظمتها الثلاثاء بصنعاء بمناسبة “اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022″ أن “الأضرار والخسائر خلال ٧ سنوات من العدوان بلغت قرابة 7 مليارات دولار أي ما يعادل 4 تريليون ريال يمني”، وأشارت إلى “تضرر أكثر من ١٤ مليون مواطن من تردي خدمات الاتصالات في اليمن وحرمان أكثر من مليون ونصف مواطن من الاتصالات”.

المصدر: موقع انصار الله

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