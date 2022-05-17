الصحافة اليوم: 17-5-2022

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 17 ايار 2022 على نتائج الانتخابات النيابية التي اصدرت وزارة الداخلية اغلب نتائجها الرسمية…

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«الداخلية» تُعلن النتائج في مزيد من الدوائر

أعلن وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، مساء اليوم، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية في دائرتي جبل لبنان الثانية والرابعة ودائرة الشمال الثالثة ودائرة الجنوب الثالثة.

ووفق مولوي، وصلت نسبة الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن الشمالي) إلى 49.43%، والفائزون هم:

مقعدان للتيار الوطني الحر: إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب.

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: ملحم الرياشي ورازي الحاج.

مقعدان لحزب الكتائب اللبنانية: سامي الجميل وإلياس حنكش.

مقعد لحزب الطاشناق: هاغوب بقرادونيان.

مقعد للمستقلين: ميشال المر.

أمّا في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف ـــ عاليه)، فوصلت نسبة الاقتراع إلى 48.6%، والفائزون هم:

5 مقاعد للحزب التقدمي الاشتراكي: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبد الله وراجي السعد.

3 مقاعد للتيار الوطني الحر: فريد البستاني، سيزار أبي خليل وغسان عطا الله.

3 مقاعد للمستقلين: نجاة خطار عون، حليمة القعقور ومارك ضو.

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: جورج عدوان ونزيه متى.

وفي دائرة الشمال الثالثة (بشري ــ البترون ــ زغرتا ــ الكورة)، بلغت نسبة الاقتراع 44.20%، الفائزون هم:

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: ستريدا جعجع وغياث يزبك.

مقعدان للتيار الوطني الحر: جبران باسيل وجورج عطالله.

مقعدان لتيار المردة: طوني فرنجية ووليام طوق.

3 مقاعد للمستقلين: ميشال معوض، أديب عبد المسيح وميشال الدويهي.

أمّا في دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل ــ النبطية ــ مرجعيون وحاصبيا)، الفائزون هم:

3 مقاعد لحزب الله: محمد رعد، حسن فضل الله وعلي فياض.

6 مقاعد لحركة أمل: هاني قبيسي، علي حسن خليل، أيوب حميد، أشرف بيضون، ناصر جابر وقاسم هاشم.

مقعدان للمستقلين: الياس جرادة وفراس حمدان.

وكان مولوي قد أعلن، في وقت سابق، نتائج الدوائر الآتية:

ـــ دائرة الجنوب الأولى (صيدا ـــ جزين)، بلغت نسبة الاقتراع 46.6%، والفائزون هم:

3 مقاعد للمستقلين: عبد الرحمن البزري، أسامة سعد وشربل مسعد.

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: غادة أيوب وسعيد الأسمر.

ــــ في دائرة الجنوب الثانية (صور ـــ قرى صيدا)، بلغت نسبة الاقتراع 48.8%، والفائزون هم:

5 مقاعد لحركة أمل: نبيه بري، علي خريس، عناية عز الدين، علي عسيران وميشال موسى.

مقعدان لحزب الله: حسين جشي وحسن عزالدين.

ـــ دائرة البقاع الأولى (زحلة)، بلغت نسبة الاقتراع 49.5%، والفائزون هم:

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: جورج عقيص وإلياس إسطفان.

مقعد للتيار الوطني الحر: سليم عون.

مقعد لحزب الطاشناق: جورج بوشيكيان.

مقعد لحزب الله: رامي أبو حمدان.

مقعد للمستقلين: ميشال ضاهر.

ـــ دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي ـــ راشيا)، بلغت نسبة الاقتراع 42.47%، والفائزون هم:

مقعد لحركة أمل: قبلان قبلان.

مقعد للحزب التقدمي الاشتراكي: وائل أبو فاعور.

مقعد للتيار الوطني الحر: شربل مارون.

3 مقاعد للمستقلين: حسن مراد، ياسين ياسين وغسان سكاف.

ــــ في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك ـــ الهرمل)، والفائزون هم:

6 مقاعد لحزب الله: حسين الحج حسن، إيهاب حمادة، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، ينال الصلح وملحم الحجيري.

مقعد لحركة أمل: غازي زعيتر.

مقعد للتيار الوطني الحر: سامر التوم.

مقعد للقوات اللبنانية: أنطوان حبشي.

مقعد للمستقلين: جميل السيد.

ـــ دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل ـــ كسروان)، بلغت نسبة الاقتراع 63.4%، والفائزون هم:

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: زياد الحواط وشوقي الدكاش.

مقعدان للتيار الوطني الحر: سيمون أبي رميا وندى البستاني.

مقعدان للمستقلين: نعمة افرام وفريد هيكل الخازن.

مقعد لحزب الكتائب اللبنانية: سليم الصايغ.

مقعد لحزب الله: رائد برو.

ـــ دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)، بلغت نسبة الاقتراع 47.39%، والفائزون هم:

مقعد لحزب القوات اللبنانية: بيار بو عاصي.

مقعد للتيار الوطني الحر: ألان عون.

مقعد للحزب التقدمي الاشتراكي: هادي أبو الحسن.

مقعد لحزب الوطنيين الأحرار: كميل شمعون.

مقعد لحزب الله: علي عمار.

مقعد لحركة أمل: فادي علامة.

وبذلك تكون وزارة الداخلية قد أعلنت نتائج 11 دوائر، على أن تعلن نتائج الدوائر الأربع المتبقية تباعاً (دائرتا بيروت الأولى والثانية ودائرتا الشمال الأولى والثانية). وكانت نسبة الاقتراع في كلّ لبنان قد وصلت إلى حوالى 41%، علماً بأن نسبة الاقتراع في دورة عام 2018 بلغت 49.68%.

«المردة» يضربُ «القوات» في عرينه: وليام طوق نائباً

أكدت النائب ستريدا طوق جعجع، مساء اليوم، خرق المرشح وليام طوق لائحة حزب القوات اللبنانية في دائرة بشري، وانتزاعه مقعد زميلها جوزيف إسحاق.

وهنأت جعجع، في بيان، طوق بفوزه بالمقعد الماروني الثاني في بشري (مقعدان مارونيان)، متمنيةً له «التوفيق في نيابته لما فيه مصلحة جبة بشري والوطن».

وقالت جعجع، في بيان، إنه «لا يسعنا سوى أن ننحني أمام حكم القانون، قانون الانتخابات»، مضيفةً: «نحن لسنا من الذين يرضون بحكم القانون فقط عندما يأتي بما يناسبهم ويرفضونه عندما يكون معاكسا لإرادتهم، لذا لا يمكن لنا أن نرضى بأحكام قانون الانتخابات في مكان ونرفضها في آخر».

وطلبت جعجع من «أهلنا في قضاء بشري أن يَظهروا بأبهى حلل (الجمهورية القوية) التي نسعى إلى تعميم نموذجها في قضائنا على أرجاء الوطن كافة وأن يلتزموا بنتيجة هذا الاستحقاق الدستوري التزاماً ديمقراطياً كاملاً».

وتُعدّ بشري المعقل الرئيس لحزب القوات اللبنانية. وخاض طوق الانتخابات بالتحالف مع تيار المردة، مع الإشارة إلى أنه ابن عمّ النائبة ستريدا طوق جعجع، وشقيق رئيسة «الكتلة الشعبية»، مريام سكاف.

رعد للفريق الآخر: نرتضيكم خصوماً… لا دروعاً لـ«إسرائيل»

حذر النائب محمد رعد، اليوم، من سقوط لبنان في الهاوية واندلاع حرب أهلية في حال رفض الفريق الآخر تشكيل حكومة توافقية، داعياً إياه للتعاون والحرص على العيش المشترك.

وخلال استقباله في النبطية مهنئين بفوزه في الانتخابات النيابية، توجه رعد للفريق الآخر، بالقول: «إذا لم تريدون حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إلى الهاوية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية، فنحن نرتضيكم أن تكونوا خصوماً لنا في المجلس النيابي، لكن لا نرتضيكم أن تكونوا دروعاً لإسرائيل».

وأضاف: «عليكم التعاون معنا وإلّا فإن مصيركم العزلة (…) نحن نحرص على العيش المشترك وإياكم أن تكونوا أعداءً لنا فالسلم الأهلي خط أحمر إياكم أن تخطئوا الحساب معنا».

وبارك رعد لـ«شعب المقاومة انتصاره على مشاريع الخصوم ومن يتكرس بهم»، معتبراً أن «لغة الكراهية والحقد التي لا تزال على ألسنة خصوم المقاومة وأهلها لا تصنع وطناً».

فوز «الأمل والوفاء» بكامل أعضائها في صور ــ الزهراني

علمت «الأخبار» أنّ لجنة القيد في دائرة صور ــ الزهراني انتهت من فرز أصوات صناديق المغتربين وجرى ضمّها إلى المحضر النهائي لنتائج صناديق الاقتراع في الدائرة وفازت لائحة «الأمل والوفاء» بكامل أعضائها ولم يُسجّل أي خرق وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

حسن عز الدين 27927

حسين جشي 27416

علي خريس 16964

عناية عز الدين 15266.

أما في ما يخصّ لوائح المعارضة فقد حصلت لائحة «القرار الحر» التي تضمّ ثلاثة مرشحين على 5240 صوتاً توزّعت على المرشحين حيث نال روبير كنعان 4238 صوتاً وقاسم داوود 208 أصوات وداوود فرج 320 صوتاً.

ونالت لائحة «معاً للتغيير» 10061صوتاً توزّعت على سبعة مرشحين هم: حاتم حلاوي 1649صوتاً، سارة سويدان 834 صوتاً، رؤى الفارس 1880صوتاً، محمد أيّوب 195صوتاً، علي خليفة 595 صوتاً، أيمن مروّة 656 صوتاً وهشام حايك3987 صوتاً.

وحصلت «الدولة الحاضنة» على 7504 أصوات توزّعت بين أعضائها ونال رياض الأسعد 1945 صوتاً وحسن خليل 816 صوتاً وبشرى الخليل 2476 صوتاً ويوسف خليفة 97 صوتاً.

المصدر: صحف