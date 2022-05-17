إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهدافهم بألواح خشبية من فوق أسطح البنايات في مدينة القدس المحتلة (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 00:14

إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهدافهم بألواح خشبية من فوق أسطح البنايات في مدينة القدس المحتلة (قناة الأقصى)

منذ 1 ساعة 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

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