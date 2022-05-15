الرئيس ميقاتي زار قصر العدل واطلع على بدء عمل لجان القيد الابتدائية

زار رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مساء الأحد، وزارة العدل في بيروت، إذ بحث مع وزير العدل القاضي هنري خوري الاستعدادات القضائية لمواكبة فرز أصوات الاقتراع للانتخابات النيابية وإعلان نتائجها.

بعد ذلك، إنتقل الرئيس ميقاتي والوزير خوري الى قصر العدل في بيروت، وكان في استقبالهما المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقد أطلع رئيس الحكومة على بدء عمل لجان القيد الابتدائية في المرحلة الاخيرة من الانتخابات النيابية.

وفي السياق قال رئيس الحكومة “أردنا أن يكون ختام هذا النهار مسكاً، ولذلك حضرنا الى الحصن الاول للعدل في لبنان لتأكيد شكرنا للمواكبة القضائية لهذا النهار الانتخابي الطويل”.

المصدر: الوكالة الوطنية