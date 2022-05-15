مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 15-05-2022

أحدٌ انتخابيٌ كبير، ارادَه اللبنانيونَ ديمقراطياً صِرفاً، لَيرسُموا من خلالِه صورةَ لبنانَ الحرِّ السيدِ المستقلِّ عن كلِّ تَبَعية، فامتلأت صناديقُ الاقتراعِ بأصواتِ من استطاعَ اليها سبيلا، متخطِّين ضِيقاً بالتنظيم، وإرباكاً بالمتابعةِ من الجهاتِ الرسمية، فضلاً عن عنترياتِ المأزومينَ انتخابياً وسياسياً وأخلاقياً، الذين عَكَّروا المشهدَ بعضَ الشيءِ ببلطجةٍ ميليشياويةٍ، وحنينٍ الى زمنِ الحواجزِ على الهوية..

الا أنَ اهلَ الحكمةِ والصبرِ والبصيرةِ تَجاوزوا الحاجزَ – بل الفَخَّ المنصوبَ لهم – بكلِّ هدوءٍ ورَويّة، مِثلما تَخطَّوا طَوالَ سنواتٍ ثلاثٍ كلَّ حملاتِ التضليلِ والتحريضِ والتطاولِ على اهلِ الحَميَّة، واَثبتت الجماهيرُ التي ملأت الساحات، والممتلئةُ حباً ووفاءً، انها حاضرةٌ لحمايةِ الوطنِ كلِّ الوطنِ بأصابعِها المغمسةِ بالحبرِ متى دعت المعركةُ السياسية، وبأصابعِها القابضةِ على الزِنادِ متى ارتفعت التحديات، فحضروا شيباً وشباناً وعلى صدورِهم صورُ فِلذاتِ اكبادِهم التي طَبعت صورةَ الوطنِ الحرِّ، وحضرَ شبابٌ بجراحِهم التي بَلسمت كلَّ جراحِ الوطن..

وكانَ من الممكنِ للجهات الرسمية التي رفعَت شعارَ احترامِ حقِّ اللبنانيينَ بالتصويتِ، اَن توسّعَ الوقتَ متى ضاقت بها السبلُ الى اجراءِ انتخاباتٍ سهلة، زمن ضَعفِ الامكاناتِ والازمةِ الاقتصاديةِ التي تعصفُ بالبلاد. لكنَ المصرينَ على ممارسةِ حقِّهم – بل واجبِهم الوطني – لا يزالونَ محتشدينَ داخلَ حرَمِ اقلامِ الاقتراعِ ما فرضَ تمديدَ العمليةِ لمن هُم داخلَها ساعاتٍ اضافيةً، وفقَ ما ينصُ القانون..

وخلافاً لكلِّ عُرفٍ وقانونٍ سَبقت السفيرةُ الاميركيةُ دوروثي شيا المسؤولينَ اللبنانيينَ على تفقدِ سيرِ العمليةِ الانتخابية، وجالت على اقلامِ الاقتراعِ في دائرةِ بيروتَ الاولى على مقربةٍ من الساحاتِ التي نُسبت الى من ادّعَوا انهم اهلُ التغييرِ والحرية، وفقَ ما نَشرت وسائلُ اعلامٍ مطلعةٌ على اسرارِ السفيرة.

اما سرُّ اللبنانيينَ اَنهم حضروا رغمَ كلِّ الازماتِ ليُعبِّروا عن رأيِهم ويشاركوا في هذهِ العمليةِ التي تؤكدُ انَ ولادةَ المجلسِ الجديدِ كانت على ايدي كلِّ اللبنانيين.

ففي معركةِ الخياراتِ السياسيةِ والمفصليةِ من تاريخِ الوطن، قالَ اللبنانيون كلمتَهم، وغداً يومٌ آخرُ عسى ان يكونَ مساراً للانقاذِ من المأساةِ التي اَشعلَها الحاقدون، المحاصِرونَ للوطنِ وأهلِه..

المصدر: قناة المنار