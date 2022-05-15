الداخلية اللبنانية تنشر نسب الاقتراع في الدوائر الانتخابية حتى عصر الاحد

نشرت وزارة الداخلية اللبنانية جدولاً جديداً لنسب الاقتراع في الدوائر الاتنخابية الـ15، وجاءت النسب حتى الساعة الخامسة من عصر الاحد كالتالي:

في بيروت الاولى: 26.53%

– في بيروت الثانية: 28.21%

-البقاع الاولى (زحلة): 31.20%

– البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 26%

– البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 39.83&

– الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 34.55% صيدا: 30.20%

*الجنوب الثانية:

– صور: 31%

– قرى صيدا: 32.90%

*الجنوب الثالثة:

– بنت جبيل: 32.30%

– مرجعيون وحاصبيا: 29.43%

– النبطية: 37.55%

– الشمال الاولى (عكار): 26.80%

*الشمال الثانية:

– المنية: 23.76%

– الضنية: 25.01%

– مدينة طرابلس: 20.92%

*الشمال الثالثة:

– الكورة: 27.71%

– البترون: 39.62%

– بشري: 32.25%

– زغرتا: 28.37%

*جبل لبنان الاولى:

-جبيل: 44.66%

-كسروان: 44.74%

– جبل لبنان الثانية (المتن): 33.48%

– جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 29.70%

*جبل لبنان الرابعة:

-الشوف: 35.92%

– عاليه: 35.51%

وبلغت نسبة الاقتراع على صعيد كل لبنان حتى الساعة الخامسة عصراً 32.04%.

المصدر: بريد الموقع