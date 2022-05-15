نسبة الاقتراع حتى الان في الجنوب الثانية والثالثة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 13:42

نسبة الاقتراع حتى الان في الجنوب الثانية والثالثة

منذ 23 mins 15 May، 2022
انتخابات لبنان
لبنان

الجنوب الثانية والثالثة محدثة

المصدر: موقع المنار

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