نسبة الاقتراع بلغت حتى الان في دائرة الجنوب الثالثة 16.79% (النبطية 19.5% وبنت جبيل 16.2% ومرجعيون حاصبيا 15.11%) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 11:58

نسبة الاقتراع بلغت حتى الان في دائرة الجنوب الثالثة 16.79% (النبطية 19.5% وبنت جبيل 16.2% ومرجعيون حاصبيا 15.11%)

منذ 23 mins 15 May، 2022
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