توقف الاقتراع في مركز حارة صخر في القلم رقم 2 بسبب وجود لوائح جبيل بدل كسروان (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 10:10

توقف الاقتراع في مركز حارة صخر في القلم رقم 2 بسبب وجود لوائح جبيل بدل كسروان (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 8 mins 15 May، 2022
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