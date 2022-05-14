بالأرقام .. الانتخابات النيابية اللبنانية (ملف شامل)

يبلغ عدد الناخبين اللبنانيين 3.967.507 ناخبين، مقارنة مع 3.746.483 ناخباً في عام 2018 أي بزيادة 221.024 ناخباً. ويبلغ عدد المسيحيين 1.361.546 ناخباً، وعدد المسلمين 2.584.993 ناخباً.

وتبلغ نسبة الناخبين الموارنة 18.75 %، يليهم الأرثوذكس 6.63 %، ومن ثم الكاثوليك 4.45 %. اما لدى المسلمين فيشكل السنة 29.66 %، والشيعة 29.13 %، والدروز 5.49 %، والعلويون 0.88 %.

ومع تبدل التحالفات السياسية في أغلب الدوائر الانتخابية خاصة في بيروت والشمال، وبعزوف تيار المستقبل عن المشاركة بالانتخابات ارتفع عدد اللوائح المشاركة في الانتخابات إلى 103، تضمّ 718 مرشّحاً، يتنافسون على 128 مقعداً. وزادت اللوائح عن انتخابات عام 2018 التشريعية 26، في حين اقتصرت المعركة على 77 لائحة.

تسجل للانتخابات النيابية 1043 مرشحا، انسحب منهم 42 مرشحا قبل إقفال باب سحب الترشح، و284 خرجوا من السباق الانتخابي بعدما لم ينضموا لاي لائحة. ليصبح عدد المرشحين اللذين سيخوضون الانتخابات في 15 ايار المقبل 718 مرشحاً، من ضمنهم 118 امرأة، بزيادة ملحوظة في عدد النساء المرشحات مقارنة بالانتخابات السابقة.

وتصدرت طرابلس الدوائر الانتخابية بـ 11 لائحة، فيما سجلت دائرة الجنوب الثالثة الاقل عددا باللوائح بين الدوائر بـ 3 لوائح. وتوزعت عدد اللوائح لانتخابات عام 2022، على الشكل التالي:

بيروت الأولى: 6 / بيروت الثانية: 10

جبل لبنان الاولى: 7 / جبل لبنان الثانية: 6 / جبل لبنان الثالثة: 7 / جبل لبنان الرابعة: 7

البقاع الاولى: 8 / البقاع الثانية: 6 / البقاع الثالثة: 6

الجنوب الاولى: 7 / الجنوب الثانية: 4 / الجنوب الثالثة: 3

الشمال الاولى: 8 / الشمال الثانية: 11 / الشمال الثالثة: 7

محافظة بيروت

تتميز العاصمة اللبنانية بيروت بتنوعها المذهبي والسياسي، وخصص لها 19 مقعداً، موزعين على دائرتين انتخابيتين، حصة دائرة بيروت الأولى 8 مقاعد، اما بيروت الثانية فلها 11 مقعدا. ويبلغ مجموع عدد الناخبين فيها 505687.

أولا: دائرة بيروت الأولى

تضم هذه الدائرة مناطق: الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي.

تحظى هذه الدائرة بـ 8 مقاعد، وهي مقسمة طائفياً على الشكل التالي: (3 أرمن ارثوذكس)، (1 موارنة)، (1 أقليات)، (1 روم كاثوليك)، (1 روم ارثوذكس)، و (1 أرمن كاثوليك)، فيما لا يوجد أي مقعد للمسلمين في هذه الدائرة.

1- الناخبون

تضم دائرة بيروت الأولى 134825 ناخباً، يتوزعون طائفياً على الشكل التالي:

– مسلمين 17710، (سنة: 14268)، (شيعة: 2929)، (دروز: 384)، (علويون: 129)

– مسيحيين: 117115 (موارنة: 17717)، (روم ارثوذكس: 26094)، (روم كاثوليك: 13351)، (ارمن ارثوذكس: 36793)، (ارمن كاثوليك: 7282)، (انجيلي: 3725)، (اقليات: 12153).

2- اللوائح

بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الاولى 39 مرشحاً، يتنافسون على 6 لوائح هي:

لبنان السيادة / كنا ورح نبقى لبيروت/ بيروت .. نحن لها / لوطني / قادرين / بيروت مدينتي

3- المرشحون

تضم لائحة “لبنان السيادة”، النائب المستقيل نديم الجميل ( ماروني)، النائب جان طالوزيان (أرمن كاثوليك)، والمحامي نجيب ليان (روم كاثوليك)، وأسمى اندراوس (روم أرثوذكس)، وانطوان سرياني (أقليات)، وليون سمرجيان (أرمن أرثوذكس)، وآني سفريان (أرمن ارثوذكس)، وتالار مارغوسيان (أرمن ارثوذكس).

وتضم لائحة “بيروت .. نحن لها”، كلّاً من نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني (أرثوذكسي)، جورج شهوان (ماروني)، وجهاد بقرادوني وآرام ماليان (أرمن أرثوذكس)، وفادي نحاس (كاثوليك)، إيلي شربشي (أقليات).

وتضم لائحة كنا ورح نبقى لبيروت، النائب نقولا الصحناوي (كاثوليك)، النائب هاغوب ترزيان، النائب الكسندر ماطوسيان، جورج جوفيليكيان (أرمن ارثوذكس)، سيرج ملكونيان (أرمن كاثوليك)، ايلي اسود (ماروني)، كارلا بطرس (أرثوذكس)، وشمعون شمعون (أقليات).

وتضم لائحة “لوطني”، بولا يعقوبيان (ارمن ارثوذكس)، زياد عبس(ارثوذكس)، شارل فاخوري (كاثوليك)، ماغي نانجيان وديانا اوهانيان (ارمن ارثوذكس)، بريجيت شلبيان (ارمن كاثوليك)، سينتيا زرازير(اقليات)، زياد أبي شاكر(ماروني).

وتضم لائحة “بيروت مدينتي”، ندى صحناوي (كاثوليك)، طارق عمار (ارثوذكس)، بيار الجميل (ماروني)، جاك جندو (اقليات)، ليون تلفزيان (ارمن ارثوذكس). فيما تضم لائحة “مواطنون ومواطنات في دولة”، شربل نحاس (كاثوليك)، موسى خوري(موارنة)، روي ابراهيم (اقليات)، مارلين جريديني (ارثوذكس).

ثانياً: دائرة بيروت الثانية

تضم دائرة بيروت الثانية مناطق: المزرعة، المصيطبة، زقاق البلاط، الباشورة، رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن. تحظى هذه الدائرة بـ 11 مقعداً، موزعين على الشكل التالي: 6 مقاعد للطائفة السنية، 2 مقاعد للطائفة الشيعية، مقعد للطائفة الدرزية، مقعد للروم ارثوذكس، مقعد انجيلي.

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة بيروت الثانية 370862، يتوزعون على الشكل التالي:

مسلمين: 316876، (سنة: 232928)، (شيعة: 78145)، (درزي: 5682)، (علوي: 121).

مسيحيين: 53986، (ماروني: 6357)، (روم ارثوذكس: 17592)، (روم كاثوليك: 5764)، (ارمن ارثوذكس: 5549)، (ارمن كاثوليك: 1555)، (انجيلي: 2699)، (اقليات: 14470).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة بيروت الثانية 87 مرشحاً، ينضوون في 10 لوائح، هي:

بيروت بدها قلب / هيدي بيروت / بيروت تواجه / وحدة بيروت / لبيروت / بيروت التغيير / لتبقى بيروت / قادرين / نعم لبيروت / بيروت مدينتي، وهي لائحة غير مكتملة انسحبت لصالح لائحة بيروت التغيير.

3- المرشحون

تضم لائحة بيروت مدينتي، فيصل محي الدين التمراوي (سني)، سارة سليم ياسين (سني)، باولا نقولا ربيز (روم أرثوذكس)، ريمه حسيب ابو شقرا (درزي)، ناهده محمد خليل (شيعي)، مها اسعد الراسي (إنجيلي).

وتضم لائحة “وحدة بيروت”، إدغار طرابلسي (إنجيلي)، المعتصم بالله فوزي ادهم (سني)، مها خليل شاتيلا (سني)، عبدالله مطرجي (سني)، رمزي بيار معلوف (روم أرثوذكس)، امين محمد شري (شيعي)، محمد خواجه (شيعي)، نسيب الجوهري (درزي).

تضم لائحة “هيدي بيروت”، هدا عاصي (شيعي)، وسام رمزي ابو فخر (درزي)، هاروتيون صموئيل كوك كوزيان (إنجيلي)، يسرى عبد الحفيظ التنير (سني)، عماد مدحت الحوت (سني)، نبيل بدر (سني)، نبيل عبد الحفيظ عيتاني (سني)، محمود الجمل (سني)، حيدر حسن بزي (شيعي)، خليل اميل برمانه (روم أرثوذكس)، مروان سلام (سني).

وتضم “بيروت بدها قلب”، زينه نبيه مجدلاني (روم أرثوذكس)، فؤاد مخزومي (سني)، لينا محمد علي حمدان (شيعي)، الفت حمزة السبع (شيعي)، زينه كمال منذر (درزي)، عبد اللطيف رياض عيتاني (سني)، عمر منح الدبغي (إنجيلي)، كريم فؤاد شبقلو (سني)، حسن كشلي (سني)، نبيل نجا (سني)، مازن فايز شبارو (سني).

وتضم لائحة “لتبقى بيروت”، خلود الوتار (سني)، اياد محمود مرعي (سني)، سمير الحلبي (درزي)، دلال حليم الرحباني (إنجيلي)، احمد مختار خالد (سني)، فؤاد عادل الضيك (سني)، محمد عيد عبد القادر شهاب (سني)، رشا محمد عيتاني (سني)، نقولا نجيب سابا (روم أرثوذكس)، جمانه ناصر (شيعي).

أما لائحة “بيروت تواجه”، فتضم، ميشال ديب فلاح (روم أرثوذكس)، عبد الرحمن يحي المبشر (سني)، بشير عيتاني (سني)، لينا عمر التنير (سني)، خالد قباني (سني)، زينة ابراهيم المصري (سني)، فيصل الصايغ (درزي)، ماجد دمشقية (سني).

وتضم لائحة “نعم لبيروت”، نعيم العياش (درزي)، سامر محمد غازي يحيى (سني)، مايا سعد الدين شاتيلا (سني)، ايمن خضر علي محمد (سني)، ياسين قاسم فواز (شيعي)، علي حسن فصاعي (شيعي).

هذا، وتضم لائحة “لبيروت”، اياد حسين البنا (سني)، وليد بشير عيتاني (سني)، جهاد علي حمود (شيعي)، ماري فادي الجلخ (إنجيلي)، محمد نهاد محمد بدر الدين ارضروملي (سني)، محمد بلال خليل العرب (سني)، احمد محمد الدباغ (سني)، خالد ابراهيم حنقير (سني)، عدنان طرابلسي (سني).

كما تضم لائحة “بيروت التغيير”، محمود كامل فقيه (شيعي)، فاطم احمد مشرف (سني)، سماح حسان حلواني (سني)، رشدي عدنان قباني (سني)، ملحم اميل خلف (روم أرثوذكس)، وضاح ابراهيم صادق الصادق (سني)، هاني انيس الاحمدية (درزي)، ايمان وائل طباره (سني)، نهاد سليم يزبك (إنجيلي)، ابراهيم حسن منيمنة (سني)، علي كمال عباس (شيعي).

وأخيراً، تضم لائحة “قادرين”، عمر عبد الناصر صبرا (سني)، الكسي جبران حلال (روم أرثوذكس)، وئام فواز دلال (درزي)، هادي نجيب اديب الحصني (إنجيلي)، علي رضى دنيا ديده شيران (شيعي).

محافظة جبل لبنان

تضم محافظة جبل لبنان 4 دوائر انتخابية، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين فيها 883741، فيما يلغ عدد مقاعدها 21.

أولا: دائرة جبل لبنان الأولى

تضم دائرة جبل لبنان الأولى قضاءي كسروان وجبيل، وتبلغ حصتها 8 مقاعد، موزعة على الشكل التالي: 3 مقاعد لمدينة جبيل، (1 شيعي)، (2 موارنة). فيما تبلغ حصة كسروان 5 مقاعد، جميعهم موارنة.

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة جبل لبنان الاولى 182103 ناخباً، مقسمين على الشكل التالي:

– جبيل 85684 موزعين على الشكل التالي:

مسلمين 21011، (2317 سنة)، (18669 شيعة)، (25 علوي).

مسيحيين 64673، (60569 موارنة)، (2554 روم ارثوذكس)، (344 روم كاثوليك)، (886 ارمن ارثوذكس)، (83 ارمن كاثوليك)، (99 انجيلي)، (138 اقليات).

– كسروان 96419، موزعين على الشكل التالي:

مسلمين 2031، (سنة 244)، (شيعة 1766)، (درزي 7)، (علوي 14).

مسيحيين 94388، (ماروني 87893)، (روم ارثوذكس 869)، (روم كاثوليك 2155) ، (ارمن ارثوذكس 1480)، (ارمن كاثوليك 610)، (انجيلي 143)، (أقليات 1238).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة جبل لبنان الاولى 66 مرشحا، موزعين على 7 لوائح، هي:

معكم فينا للآخر / قلب لبنان المستقل / صرخة وطن / الحرية قرار / لائحة قادرين / كنا ورح نبقى / نحنا التغيير

3- المرشحون

تضم لائحة “معكم فينا للآخر”، شوقي جرجي الدكاش (ماروني – كسروان)، انطوان زخيا صفير (ماروني – كسروان)، كارن بياتريس ريمون البستاني (ماروني – كسروان)، شادي نصرلله (فياض ماروني – كسروان)، جو سامي رعيدي (ماروني – كسروان)، زياد حليم الحواط (ماروني – جبيل)، حبيب بطرس بركات (ماروني – جبيل)، محمود عواد (شيعي – جبيل).

وتضم لائحة “قلب لبنان المستقل”، فريد هيكل الخازن ماروني، شامل رشيد روكز (ماروني – كسروان)، شاكر الياس سلامة (ماروني – كسروان)، سليم سمير هاني (ماروني – كسروان)، توفيق جان سلوم (ماروني – كسروان)، اميل بطرس نوفل (ماروني – جبيل)، طوني يوسف خيرلله (ماروني – جبيل)، احمد هاني المقداد (شيعي – جبيل).

وتضم لائحة “صرخة وطن”، كلاً من، نعمه جورج افرام (ماروني – كسروان)، سليم بطرس الصايغ (ماروني – كسروان)، جولي فوزي الدكاش (ماروني – كسروان)، وجدي خليل ثابت (ماروني – كسروان)، جوزفين انطوان زغيب (ماروني – كسروان)، نجوى فيكتور باسيل (ماروني – جبيل)، امير محمد عبد الكريم المقداد (شيعي – جبيل)، نوفل يوسف نوفل (ماروني – جبيل).

أما لائحة “الحرية قرار”، فتضم، منصور فؤاد غانم البون (ماروني – كسروان)، بهجت انطوان سلامه (ماروني – كسروان)، موسي منصور زغيب (ماروني – كسروان)، فارس انطون سعيد (ماروني – جبيل)، اسعد سليم رشدان (ماروني – جبيل)، مشهور حسن حيدر احمد (شيعي – جبيل).

وتضم لائحة “قادرين”، دومينيك بولس طربيه (ماروني – جبيل)، فرح كامل ناصر (شيعي – جبيل)، شربل عادل فريحة (ماروني – كسروان)، بطرس الياس خليل (ماروني – كسروان).

وتضم لائحة “كنا ورح نبقى”، المدعومة من حزب الله والتيار الوطني الحر، ندی نهاد البستاني (ماروني – كسروان)، طولي وهبه الكريدي (ماروني – كسروان)، ربيع موسي زغيب (ماروني – كسروان)، وسيم رامح سلامه (ماروني – كسروان)، عماد شريل عازار (ماروني – كسروان)، سيمون فريد ابي رميا (ماروني – جبيل)، وليد نجيب الخوري (ماروني – جبيل)، رائد عكيف برو (شيعي – جبيل).

وتضم لائحة “نحنا التغيير”، طلال محسن مقداد (شيعي – جبيل)، غسان غازي يوسف جرمانوس (ماروني – جبيل)، رانيا فيكتور باسيل (ماروني – جبيل)، زينه جوزاف الكلاب (ماروني – كروان)، سيمون حبيب صغير (ماروني – كسروان).

ثانياً: دائرة جبل لبنان الثانية

تشمل دائرة جبل لبنان الثانية مناطق المتن الشمالي، وتبلغ حصتها في البرلمان، 8 مقاعد، موزعين طائفياً على الشكل التالي: (4 موارنة)، (1 روم كاثوليك)، (2 روم ارثوذكس)، (1 أرمن ارثوذكس).

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة جبل لبنان الثانية 183441، مقسمين على الشكل التالي:

مسلمين 12387، (3896 سنة)، (5713 شيعة)، (2566 درزي)، (212 علوي).

مسيحيين 171054، (82033 موارنة)، (27014 روم ارثوذكس)، (18223 روم كاثوليك)، (25219 ارمن ارثوذكس)، (6858 ارمن كاثوليك)، (2811 انجيلي)، (8896 اقليات).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة جبل لبنان الثانية 38 مرشحاً، موزعين على 6 لوائح، هي:

– متن الحرية / متنيون سياديون / معا اقوى / متن التغيير / نحو الدولة / كنا ورح نبقى للمتن

3- المرشحون

تضم لائحة “متن الحرية”، ملحم انطون رياشي (روم كاثوليك – المتن)، رازي وديع الحاج (ماروني – المتن)، رشيد خليل سعد ابو جوده (ماروني – المتن)، هاني طانيوس صليبا (روم ارثوذكس – المتن)، سليم ابراهيم الجلخ (ماروني – المتن)، فريد انطوان زينون (ماروني – المتن)، آرا رافي بارداقجيان (أرمن ارثوذكس – المتن).

تضم لائحة “متنيون سياديون”، بول سليم ناكوزي (ماروني – المتن)، رومانوس عزيز رعد (ماروني – المتن)، الفرد اميل الرياشي (روم كاثوليك – المتن)، شادي جوزف بشاره (روم ارثوذكس – المتن)، وائل ريشار صقر (ماروني – المتن)، شانط هرند صرافيان (أرمن ارثوذكس – المتن)، شربل سمعان ابوجوده (ماروني – المتن).

هذا، وتضم لائحة “معا اقوى”، ميشال الياس المر (روم ارثوذكس – المتن)، اغوب اوهانس اغوب باقرادونيان (أرمن ارثوذكس – المتن)، انطوان خليل خليل (ماروني – المتن)، رندا عبدالله عبود (ماروني – المتن)، مارون فرعون ابو دیوان (ماروني – المتن)، مارون جورج رزق الله (ماروني – المتن)، جويس ادمون جمال (روم ارثوذكس – المتن)، ليا ميشال بو شعيا (روم كاثوليك – المتن).

أما لائحة “متن التغيير”، فتضم، سامي امين الجميل (ماروني – المتن)، الياس رائیف حنكش (ماروني – المتن)، منى فهد سكر (ماروني – المتن)، سمعان شاهین بو فاضل (ماروني – المتن)، ريما فؤاد نجيم (روم كاثوليك – المتن)، سمير ميشال صليبا (روم ارثوذكس – المتن)، كريكور جوزف مارديكيان (أرمن ارثوذكس – المتن).

وتضم لائحة “نحو الدولة”، فيرينا رشاد العميل (ماروني – المتن)، لوسيان جرجس بو رجيلي (روم كاثوليك – المتن)، ميريم ايلي جبر (ماروني – المتن)، شادن رفيق معلوف (روم ارثوذكس – المتن)، جاد اميل ريشا غصن (ماروني – المتن).

وتضم لائحة “كنا ورح نبقى للمتن”، الياس نقولا بوصعب (روم ارثوذكس – المتن)، ابراهيم يوسف كنعان (ماروني – المتن)، ادكار بولس معلوف (روم كاثوليك – المتن)، نصري بك نصري لحود (ماروني – المتن)، ريكاردو واهيه ملاكيان (أرمن ارثوذكس – المتن).

ثالثاً: جبل لبنان الثالثة

تضم دائرة جبل لبنان الثالثة قضاء بعبدا، وتبلغ حصتها في البرلمان 6 مقاعد، مقسمين على الشكل التالي: (3 موارنة)، (2 شيعة)، (1 درزي).

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة جبل لبنان الثالثة 171746 موزعين على الشكل التالي:

مسلمين 85511، (10785 سنة)، (44524 شيعة)، (30188 درزي)، (14 علوي).

مسيحيين 86235، (61078 موارنة)، (12640 روم ارثوذكس)، (7645 روم كاثوليك)، (1402 ارمن ارثوذكس)، (678 ارمن كاثوليك)، (513 انجيلي)، (2279 اقليات).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة جبل لبنان الثالثة 33 مرشحا، موزعين على 7 لوائح هي:

معا نستطيع / بعبدا السيادة والقرار / بعبدا تنتفض/ بعبدا التغيير/ نحنا التغيير / قادرين/ الوفاق الوطني

3- المرشحون

تضم لائحة “معا نستطيع”، كلاً من: عبده طانيوس صعب سعاده (ماروني – بعبدا)، امل فؤاد ابو فرحات (ماروني – بعبدا)، باتريك سعيد ابو شقرا (ماروني – بعبدا)، بلال عدنان علامه (شيعي – بعبدا)، یوسف احمد الشعابين (شيعي – بعبدا)، فادي نجيب الاعور (درزي – بعبدا).

أما لائحة “بعبدا السيادة والقرار”، فتضم، بیار رشید بو عاصي (ماروني – بعبدا)، هادي محمد رفیق ابو الحسن (درزي – بعبدا)، كميل ميشال دوري شمعون (ماروني – بعبدا)، سعد مصطفی سلیم (شيعي – بعبدا)، الكسندر طانيوس كرم (ماروني – بعبدا)، سعيد محمد علامه (شيعي – بعبدا).

هذا وتضم لائحة “بعبدا تنتفض”، جان عبده ابي يونس (ماروني – بعبدا)، خليل الدكتور امين الحلو (ماروني – بعبدا)، نعيم الياس عون (مارونی – بعبدا)، رمزي رستم كنج (شيعي – بعبدا).

وتضم لائحة “بعبدا التغيير”، ميشال سليم فيليب حلو (ماروني – بعبدا)، روبير فواد خلیفه (ماروني – بعبدا)، عبير يحي ناجي (درزي – بعبدا)، واصف حبيب الحركه (شيعي – بعبدا)، زياد مخايل عقل (ماروني – بعبدا).

وتضم لائحة “نحنا التغيير”، بيار يوسف بعقليني (ماروني – بعبدا)، ميشال جورج شمعون (ماروني – بعبدا)، اوسامه سامي الاعور (درزي – بعبدا).

لائحة “قادرين”، تضم، راني فايق الرجي (ماروني – بعبدا)، علي حسن درويش (شيعي – بعبدا)، محمد حسن صقر (شيعي – بعبدا).

وتضم “لائحة الوفاق الوطني”، الآن جوزف عون (ماروني – بعبدا)، علي فضل عمار (شيعي – بعبدا)، فادي فخري علامه (شيعي – بعبدا)، فادي جوزف ابو رحال (ماروني – بعبدا)، فاروق خليل الاعور (درزي – بعبدا)، شادي حبيب واكد (ماروني – بعبدا).

رابعاً: جبل لبنان الرابعة

تضم دائرة جبل لبنان الرابعة، مناطق الشوف وعاليه، وتبلغ حصتها 13 مقعداً، (8 الشوف)، (5 عاليه)، وموزعة على الشكل التالي.

الشوف 8 مقاعد، (2 سنة)، (2 درزي)، (3 مورانة)، (1 روم كاثوليك).

عاليه 5 مقاعد، (2 درزي)، (2 موارنة)، (1 روم ارثوذكس)

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة جبل لبنان الرابعة 346451، موزعين على الشكل التالي:

– الشوف 212512 ناخباً

مسلمين 136817، (64758 سنة)، (4724 شيعة)، (67335 دروز).

مسيحيين 75695، (60496 موارنة)، (822 روم ارثوذكس)، (13499 روم كاثوليك)، (52 ارمن ارثوذكس)، (62 ارمن كاثوليك)، (652 انجيلي)، (112 اقليات).

– عاليه 133939 ناخباً.

مسلمين 80113، (1896 سنة)، (4507 شيعة)، (73710 دروز).

مسيحيين 53826، (31169 موارنة)، (16570 روم ارثوذكس)، (3974 روم كاثوليك)، (628 ارمن ارثوذكس)، (91 ارمن كاثوليك)، (866 انجيلي)، (528 اقليات).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة جبل لبنان الرابعة 68 مرشحاً موزعين على 7 لوائح، هي: الشراكة والإرادة / صوتك ثورة / الجبل / قادرين / توحدنا للتغيير / سيادة وطن / الجبل ينتفض

3- المرشحون

تضم لائحة “الشراكة والإرادة”، تيمور وليد جنبلاط (درزي – الشوف)، جورج جميل عدوان (ماروني – الشوف)، مروان محمد حماده (درزي – الشوف)، بلال احمد عبد الله (سني – الشوف)، سعد الدين وسيم الخطيب (سني – الشوف)، حبوبه يوسف عون (ماروني – الشوف)، ايلي مخايل قرداحي (ماروني – الشوف)، فادي فارس المعلوف (روم كاثوليك – الشوف)، اكرم حسين شهيب (درزي – عاليه)، نزيه امين متي (روم ارثوذكس – عاليه)، راجي نجيب السعد (ماروني – عاليه)، جوال جوزاف فضول (ماروني – عاليه).

وتضم لائحة “صوتك ثورة”، عماد مارون الحاج الملقب بالمعلم (ماروني – عاليه)، وسيم عفيف حيدر (درزي – عاليه)، رائد زياد عبد الخالق (درزي – عاليه)، محمد سامي الحجار (سني – الشوف)، سمير حسن عاكوم (سني – الشوف)، كابي الياس القزي (ماروني – الشوف)، جهاد نبیل ذبیان (درزي – الشوف)، جمال انطوان مرهج (ماروني – الشوف)، ميشال خليل ابو سليمان (ماروني – الشوف)، معضاد حسن ابو علي (درزي – الشوف).

أما لائحة “الجبل”، فتضم، الامير طلال الامير مجيد ارسلان (درزي – عاليه)، سيزار ريمون ابي خليل (ماروني – عاليه)، طارق وليد خير الله (روم ارثوذكس – عليه)، انطوان ميشال بستاني (ماروني – عاليه)، ناجي نبيه البستاني (ماروني – الشوف)، وئام ماهر نجيب وهاب (درزي – الشوف)، غسان امال عطا الله (روم كاثوليك – الشوف)، فريد جورج فيليب البستاني (ماروني – الشوف)، احمد حلمي نجم الدين (سني – الشوف)، اسامه محمد المعوش (سني – الشوف)، انطوان بشاره عبود (ماروني – الشوف).

وتضم لائحة “قادرین”، نغم ناجي الحلبي (درزي – عاليه)، مروان كميل عماد (درزي – عاليه)، جوزف اسعد طعمه (ماروني – الشوف)، ايمن غازي زين الدين (درزي – الشوف)، خالد ابراهيم سعد (سني – الشوف)، عماد محمد الفران (سني – الشوف).

وتضم لائحة “توحدنا للتغيير”، غاده غازي ماروني عيد (ماروني – الشوف)، نجاة خطار عون (ماروني – الشوف)، رانیه عادل غيث (درزي – الشوف)، صعود كريم ابو شبل (ماروني – الشوف)، حليمه ابراهيم القعقور (سني – الشوف)، عماد وفيق سيف الدين (سني – الشوف)، شكري يوسف حداد (روم كاثوليك – الشوف)، زويا نجيب جريديني (روم ارثوذكس – عاليه)، مارك بهجات ضو (درزي – عاليه)، علاء انور الصايغ (درزي – عاليه)، فادي فايز ابي علام (ماروني – عاليه)، جاد انطون بجاني (ماروني – عاليه).

هذا، وتضم لائحة “سيادة وطن”، دعد ناصيف القزي (ماروني – الشوف)، محمد عمار ابراهيم الشمعه (سني – الشوف)، جويس جوزف مارون (ماروني – الشوف)، مأمون احمد المأمون ملك (سني – الشوف)، هشام عزات ذبیان (درزي – الشوف)، جورج ادوار سلوان (ماروني – الشوف)، عطالله كامل وهبي (درزي – عاليه)، نبيل ادمون يزبك (ماروني – عاليه)، وليد جان شاهين (ماروني – عاليه).

وأخيراً، تضم لائحة الجبل ينتفض، زينه شوقي منصور (درزي – الشوف)، نبيل خليل مشنتف (ماروني – الشوف)، عبد الله يوسف ابو عبد الله (ماروني – الشوف)، اكرم علي بريش (درزي – الشوف)، ليون سورين سيوفي (روم ارثوذكس – عاليه)، ثابت جورج ثابت (ماروني – عاليه)، سلمان فؤاد عبد الخالق (درزي – عاليه)، محسن فرحان العريضي (درزي – عاليه).

منطقة الشمال

تضم محافظتي الشمال وعكار 3 دوائر انتخابية، وتشهد منافسة في العديد من المقاعد، خصوصاً السنية منها، والمارونية. وتحاول جمعيات المجتمع المدني وبعض الاحزاب الاخرى، الاستفادة من انكفاء تيار المستقبل عن المنافسة، رغم ترشح عدد من نوابه ومسؤولين فيه، اختلفوا مع رئيسيه سعد الحريري، حول مسألة عدم المشاركة في الانتخابات النيابية.

أولاً: دائرة الشمال الأولى

تضم هذه الدائرة محافظة عكار. وتحظى بـ 7 مقاعد، موزعة على الشكل التالي، (3 سنة)، (2 روم ارثوذكس)، (1 ماروني)، (1 علوي).

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة الشمال الاولى 309517، موزعين طائفيا على الشكل التالي:

مسلمين 232189، (سنة: 213152)، (شيعة: 3240)، (علوي: 15797).

مسيحيين 77328، (ماروني: 31718)، (روم ارثوذكس: 42904)، (روم كاثوليك: 1861)، (ارمن ارثوذكس: 26)، (ارمن كاثوليك: 31)، (انجيلي: 777)، (اقليات: 11).

2- اللوائح

تتنافس في دائرة الشمال الاولى، 53 مرشحاً، ضمن 8 لوائح هي:

– الوفاء لعكار / – نحو المواطنة / عكار تنتفض / عكار أولاً / عكار التغيير/ النهوض لعكار / الاعتدال الوطني/ عكار

3- المرشحون

وتضم لائحة “الوفاء لعكار”، علي محمد طليس (سني)، هيثم محمد عز الدين (سني)، عمار سعدالله محمد رشيد (سني)، جوزف جبرائيل مخايل (ماروني)، ايلي سعد سعد (روم أرثوذكس)، ايلي حميد ديب (روم أرثوذكس)، احمد ابراهيم الهضام (علوي).

وتضم لائحة “نحو المواطنة”، رولى محمد المراد (سني)، رالف جورج ضاهر (ماروني)، ميشال جرجس طعوم (روم أرثوذكس)، احمد مصطفى (سني)، نزيه عفيف ابراهيم (روم أرثوذكس)، غيث خالد حمود (سني).

وتضم لائحة “عكار تنتفض”، عبد الرزاق محمود الكيلاني (سني)، خالد حسن ضاهر (سني)، محمد خالد مسلماني (سني)، ران سيمون صوان (ماروني)، نزار هاشم ابراهيم (علوي).

أما لائحة “عكار أولاً”، فتضم كلا من، محمد يحيه يحيه (سني)، كرم أحمد الضاهر (سني)، حاتم خضر سعد الدين (سني)، اسعد رامز درغام (روم أرثوذكس)، شكيب نعيم عبود (روم أرثوذكس)، جيمي جورج جبور (ماروني)، حيدر زهرالدين عيسى (علوي).

هذا، وتضم لائحة “عكار التغيير”، محمد كامل بدره (سني)، بري عسكر الاسعد (سني)، خالد محمود علوش (سني)، لوريس اديب الراعي (روم أرثوذكس)، وفاء كميل جميل (روم أرثوذكس)، ادكار جوزة طنوس ضاهر (ماروني)، جنان احمد حمدان (علوي).

كما تضم لائحة “النهوض لعكار”، وسيم غاندي المرعبي (سني)، سعدالله محي الدين الحمد (سني)، محمود خضر حداره (سني)، هشام الياس شبيب (روم أرثوذكس)، نافذ لطف الله وراق (روم أرثوذكس)، طانيوس خليل الخوري (ماروني)، محسن احمد حسين (علوي).

وتضم لائحة “الاعتدال الوطني”، كلاً من، وليد وجيه البعريني (سني)، محمد مصطفى سليمان (سني)، ابراهيم عبدالله المصومعي (سني)، احمد محمد رستم (علوي)، سجيع مخايل عطيه (روم أرثوذكس)، جولي الياس حنا (روم أرثوذكس)، هادي فوزي حبيش (ماروني).

وتضم “لائحة عكار”، طلال خالد بك عبد القادر المرعبي (سني)، خالد محمد ضاهر (سني)، محمد عجاج ابراهيم (سني)، وسام رياض منصور (روم أرثوذكس)، زياد رياض رحال (روم أرثوذكس)، فواز محمد محمد (علوي)، ميشال انطون الخوري (ماروني).

ثانياً: دائرة الشمال الثانية

تضم دائرة الشمال الثانية مناطق (طرابلس – المنية – الضنية)، وتبلغ حصتها 11 مقعداً، موزعين على الشكل التالي:

– مدينة طرابلس (8 مقاعد): (5 سنة)، (1 علوي)، (1 ماروني)، (1 روم ارثوذكس).

– المنية (1 سنة)

– الضنية (2 سنة)

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة الشمال الثانية 377111، موزعين على الشكل التالي:

مدينة طرابلس 254438 ناخباً.

مسلمين 232539، (سنة 209594)، (شيعة 963)، (دروز 20)، (علوي 21962).

مسيحيين 21899، (موارنة 4300)، (روم ارثوذكس 12718)، (روم كاثوليك 1170)، (ارمن ارثوذكس 1712)، (ارمن كاثوليك 376)، (انجيلي 546)، (أقليات 1077).

أما في المنية، فيبلغ عدد الناخبين 48008، موزعين على الشكل التالي:

مسلمين 44169، (سنة 44166)، (شيعة 3).

مسيحيين 3839، (موارنة 339)، (روم ارثوذكس 3500).

فيما يبلغ عدد الناخبين في الضنية 74665، موزعين على الشكل التالي:

مسلمين 61481، (سنة 61443)، (شيعة 38).

مسيحيين 13184، (موارنة 7428)، (روم ارثوذكس 5756).

2- اللوائح

سُجل في هذه الدائرة، العدد الأكبر من اللوائح وهو 11 لائحة، فيما يتنافس 100 مرشح على مقاعدها.

– الارادة الشعبية / الجمهورية الثالثة / طموح الشباب / انقاذ وطن / للناس / لبنان لنا / انتفض.. للسيادة للعدالة / التغيير الحقيقي / فجر التغيير / الاستقرار والانماء / قادرين

3- المرشحون

تضم لائحة “الإرادة الشعبية”، فيصل عمر كرامي (سني – طرابلس)، طه عطفت ناجي (سني – طرابلس)، احمد عبد القادر امين (سني – طرابلس)، رامي محمد ظهير اسوم (سني – طرابلس)، علي حسن نور (سني – طرابلس)، جورج ادمون شبطيني (ماروني – طرابلس)، رفلي انطون دياب (روم ارثوذكس – طرابلس)، محمد أحمد الطرابلسي (علوي – طرابلس)، جهاد مرشد الصمد (سني – الضنية)، نبراس بشير علم الدين (سني – المنية).

وتضم لائحة “الجمهورية الثالثة”، عمر محمد عدنان حرفوش (سني – طرابلس)، جانيت يوسف فرنجية (ماروني – طرابلس)، ضحه محمد احمد (سني – طرابلس)، ديالا خضر الاسطه (سني – طرابلس)، الفرد انطون دوره (روم أرثوذكس – طرابلس)، عبد الرحيم سالم درغام (سني – طرابلس)، احمد علي علي (علوي – طرابلس)، محمد عمر زريقه (سني – المنية)، نزيه نافذ زود (سني).

وتضم لائحة “طموح الشباب”، عدنان احمد بكور (سني – طرابلس)، مصطفى محمّد كنجو حسين (سني – طرابلس)، محمود خضر المير (سني – طرابلس)، رائد علي الطباع (سني – الضنية)، عمر رأفت المصري (سني – المنية).

وتضم لائحة “انقاذ وطن”، أشرف احمد ريفي (سني – طرابلس)، أمين محمد بشير (سني – طرابلس)، ايمان عصام درنيقه (سني – طرابلس)، صالح غسان المقدم (سني – طرابلس)، فوزي محمد عزت الفري (سني – طرابلس)، الياس فؤاد الخوري (ماروني – طرابلس)، جميل عبود عبود (روم أرثوذكس – طرابلس)، محمد عبد الحميد شمسين (علوي – طرابلس)، عثمان محمد علم الدين (سني – المنية)، بلال حسين هرموش (سني – الضنية)، احمد عوض عوض الكرمه (سني – الضنية).

هذا وتضم لائحة “للناس”، عبد الكريم محمد كباره (سني – طرابلس)، اليسار خالد يسن (سني – طرابلس)، وهيب احمد ططر ر، جلال علي البقار (سني)، عفراء محمد عيد (سني – طرابلس)، علي احمد درويش (علوي – طرابلس)، سليمان جان عبيد (ماروني – طرابلس)، قيصر فيكتور خلاط (روم أرثوذكس – طرابلس)، براء اسعد هرموش (سني – الضنية)، علي احمد عبد العزيز (سني – الضنية)، كاظم صالح الخير (سني – المنية).

أما لائحة “لبنان لنا”، فتضم، مصطفى محمد اسماعيل علوش (سني – طرابلس)، فهد حسام المقدّم (سني – طرابلس)، ربى عبد الرحمن الدالاتي (سني – طرابلس)، علي عبدالحليم ايوبي (سني – طرابلس)، خالد حمد مرعي (سني – طرابلس)، شيبان فواد هيكل (روم أرثوذكس – طرابلس)، طوني ابراهيم شاهين (ماروني – طرابلس)، بدر حسين عيد (علوي – طرابلس)، سامي أحمد شوقي فتفت (سني – الضنية)، عبد العزيز ابراهيم الصمد (سني – الضنية)، احمد محمود الخير (سني – المنية).

وتضم لائحة “انتفض.. للسيادة للعدالة”، رامي سعدالله فنج (سني – طرابلس)، مصطفى محمد العويك (سني – طرابلس)، زكريا ابراهيم مسيكة (سني – طرابلس)، هند محمد الصوفي (سني – طرابلس)، مالك فيصل مولوي (سني – طرابلس)، كميل سمير موراني (ماروني – طرابلس)، حيدر آصف ناصر (علوي – طرابلس)، غالب خضر عثمان (سني – الضنية)، محمد نورالدين أحمد علي خليل (سني – المنية).

وتضم لائحة “التغيير الحقيقي”، إيهاب محمد مطر (سني – طرابلس)، فرح علي الحداد (سني – طرابلس)، عزام أسعد الأيوبي (سني – طرابلس)، أحمد عبد الوهاب المرج (سني – طرابلس)، زين خالد مصطفى (سني – طرابلس)، مطانيوس عيسى نقولا محفوض (روم أرثوذكس – طرابلس)، بول حنا الحامض (ماروني – طرابلس)، فراس احمد سلوم (علوي – طرابلس)، محمود احمد السيد (سني – الضنية)، سمير احمد طالب (سني – الضنية)، محمد سيف الدين دهيبي (سني – المنية).

لائحة “فجر التغيير” تضم، بلال محمد شعبان (سني – طرابلس)، عبد العزيز محمود غازي طرطوسي (سني – طرابلس)، ربيع محمد سعيد السباعي (سني – طرابلس)، هشام رياض ابراهيم (علوي – طرابلس)، محمد احمد علم الدين (سني – المنية)، محمد طه جبارة (سني – الضنية).

وتضم لائحة “الإستقرار والإنماء”، باسل هيئم الاسطة (سني – طرابلس)، مايز أسعد الجندي (سني – طرابلس)، يونس محمد الحسن (سني – طرابلس)، ديما معن الضناوي (سني – طرابلس)، سوسن محمد راشد كسحة (سني – طرابلس)، ميشال مجيد الخوري (ماروني – طرابلس)، صالح وهيب الديب (علوي – طرابلس)، فادي مالك الخير (سني – المنية)، عبد القادر محمد الشامي (سني – الضنية)، كامل علي بكور (سني – الضنية).

وأخيراً، تضم لائحة “قادرين”، وهي لائحة غير مكتملة، كلا من، محمد مصطفى زريقة (سني – المنية)، شفيق محمد حسون (سني – الضنية)، عبيدة ناصر تكريتي (سني – طرابلس)، مصباح عزمي رجب (سني – طرابلس)، ضال علي عبد الرحمن (علوي – طرابلس)، منير موريس قسطنطين دوماني (روم أرثوذكس – طرابلس).

ثالثاً: دائرة الشمال الثالثة

تضم دائرة الشمال الثالثة مدن وبلدات البترون، زغرتا، الكورة، وبشري، يبلغ عدد الناخبين فيها 258376 ناخبا. وتبلغ حصة دائرة الشمال الثالثة في البرلمان اللبناني 10 مقاعد، موزعين على الشكل التالي: (7 ماروني)، (3 روم أرثوذكس).

1- الناخبون

تضم دائرة الشمال الثالثة 258376 ناخباً، يقسمون على الشكل التالي:

– البترون 62444 ناخبا

مسلمين 5162، (سنة 3974)، (شيعة 1141)، (درزي 1)، (علوي 46).

مسيحيين 57282، (موارنة 45928)، (9667 روم ارثوذكس)، (1270 روم كاثوليك)، (179 ارمن ارثوذكس)، (60 ارمن كاثوليك)، (12 انجيلي)، (166 اقليات).

– الكورة 62667 ناخبا

11169 مسلمين، (9350 سنة)، (1250 شيعة)، (569 علوي).

51498 مسيحيين، (11914 موارنة)، (39236 روم ارثوذكس)، (182 روم كاثوليك)، (53 ارمن ارثوذكس)، (60 انجيلي)، (53 اقليات).

– زغرتا 82051 ناخبا

– 11314 مسلمين، (11139 سنة)، (111 شيعة)، (1 درزي)، (63 علوي).

– 70645 مسيحيين، (66536 موارنة)، (3394 روم ارثوذكس)، (360 روم كاثوليك)، (118 ارمن ارثوذكس)، (163 ارمن كاثوليك)، (74 انجيلي).

– بشري 50894 ناخبا

39 مسلمين، جميعهم من الطائفة السنية

50855 مسيحيين، (50556 موارنة)، (230 روم ارثوذكس)، (45 روم كاثوليك)، (24 ارمن ارثوذكس).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة الشمال الثالثة 55 مرشحاً، موزعين على 7 لوائح انتخابية، هي:

شمالنا / نبض الجمهورية القوية / شمال المواجهة / قادرين نغير / وعي صوتك / وحدة الشمال / رح نبقى هون

3- المرشحون

تضم لائحة “شمالنا”، ليال سمعان بو موسى (ماروني – البترون)، ربيع جرجس الشاعر (ماروني- البترون)، رياض مطانيوس طوق (ماروني – بشري)، قزحيا الياس ساسين (ماروني – زغرتا)، شادن الياس الضعيف (ماروني – زغرتا)، جيستال ريمون سمعان (ماروني – زغرتا)، ميشال شوقي الدويهي (ماروني) – زغرتا)، سمعان خليل البشواتي (روم أرثوذكس – الكورة)، جهاد نصر فرح (روم أرثوذكس – الكورة)، فدوى فايز ناصيف (روم أرثوذكس – الكورة).

وتضم لائحة “نبض الجمهورية القوية”، ستريدا الياس طوق ( ماروني- بشري)، جوزاف جرجس اسحق (ماروني – بشري)، مخايل سركيس الدويهي (ماروني – زغرتا)، ماغي أنطون طوبيا (ماروني – زغرتا)، فؤاد شامل بولس (ماروني – زغرتا)، فادي عبدالله كرم (روم أرثوذكس – الكورة)، سامي حبيب ريحانا (روم أرثوذكس – الكورة)، رامي اسكندر سلوم (روم أرثوذكس – الكورة)، غياث ميشال يزبك (ماروني – البترون)، ليال طوني نعمة (ماروني – البترون).

كما تضم لائحة “شمال المواجهة”، مجد بطرس حرب (ماروني – البترون)، جوال ميشال الحويك (ماروني – البترون)، اديب جرجس عبد المسيح (روم أرثوذكس – الكورة)، اميل رشاد فياض (روم أرثوذكس – الكورة)، بريجيت بنيامين خير (روم أرثوذكس – الكورة)، رشيد نجيب خليفه رحمه (ماروني – بشري)، طوني الياس المارديني (ماروني – زغرتا)، جواد سيمون بولس (ماروني – زغرتا)، ميشال رانه معوض (ماروني – زغرتا).

وتضم لائحة “قادرين نغير”، كلاً من، مارون انطونيوس محفوض (ماروني – زغرتا)، ميري جو ميشال مطر (ماروني – بشري)، انيس فوزي نعمه (روم أرثوذكس – الكورة)، باسم ميشال صنيج (روم أرثوذكس – الكورة)، زانه عبدالله النبتي (روم أرثوذكس – الكورة)، جان انطون خيرالله (ماروني – البترون).

هذا وتضم لائحة “وعي صوتك”، ميرنا شربل الخوري حنا (ماروني – البترون)، جورج بدوي بطرس (ماروني – بشري)، انطوان يوسف يمين (ماروني – زغرتا)، بسام نديم غنطوس (روم أرثوذكس – الكورة)، موسى نقولا لوقا (روم أرثوذكس – الكورة).

أما لائحة “وحدة الشمال”، فتضم، اسطفان بطرس الدويهي (ماروني – زغرتا)، طوني سليمان فرنجيه (ماروني – زغرتا)، كارول ادمون دحدح (ماروني – زغرتا)، روي بهجت عيسى الخوري (ماروني – بشري)، ملحم جبران طوق (ماروني – بشري)، سليم عبدالله سعاده (روم ارثوذكس – الكورة)، فادي ميشال غصن (روم ارثوذكس – الكورة)، جوزف ميشال نجم (ماروني – البترون).

وأخيراً، تضم لائحة “رح نبقى هون”، جبران جرجي باسيل (ماروني – البترون)، ولید جرجس حرب (ماروني – البترون)، طوني جورج متى (ماروني – بشري)، جورج نعيم عطا الله (روم ارثوذكس – الكورة)، وليد جرجس العازار (روم ارثوذكس – الكورة)، غسان توفيق كرم (روم ارثوذكس – الكورة)، بيار جرجس رفول (ماروني – زغرتا).

منطقة البقاع

تضم منطقة البقاع 3 مناطق انتخابية، ولها 23 مقعداً في البرلمان اللبنانية.

أولاً: دائرة البقاع الأولى

تضم دائرة البقاع الاولى منطقة زحلة، وتحظى بـ 7 مقاعد في البرلمان، موزعة على الشكل التالي: (1 ماروني)، (2 روم كاثوليك)، (1 سني)، (1 شيعي)، (1 أرمن ارثوذكس)، (1 روم ارثوذكس).

1- الناخبون

تضم دائرة البقاع الأولى 183425، موزعين طائفيا على الشكل التالي:

مسلمين 86122، (سنة: 54737)، (شيعة: 30415)، (درزي: 963)، (علوي: 7).

مسيحيين 97303، (ماروني: 27986)، (روم ارثوذكس: 16784)، (روم كاثوليك: 33041)، (ارمن ارثوذكس: 8464)، (ارمن كاثوليك: 1833)، (انجيلي: 1311)، (اقليات: 7884).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة البقاع الاولى 44 مرشحا، انضوا في 8 لوائح انتخابية، هي:

– سياديون مستقلون / زحلة السيادة / زحلة تنتفض / لائحة القول والفعل / زحلة الرسالة / لائحة التغيير / قادرين نواجه / الكتلة الشعبية

3- المرشحون

تضم لائحة “سياديون مستقلون”، ميشال جورج ضاهر (روم كاثوليك – زحلة)، عمر علي حلبلب (سني – زحلة)، سمير انطوان صادر (ماروني – زحلة)، يوسف ميشال قرعوني (روم ارثوذكس – زحلة)، فراس مشهور ابو حمدان (شيعي – زحلة)، مارتين اندره دمرجيان (أرمن ارثوذكس – زحلة).

وتضم لائحة “زحلة السيادة” المدعومة من القوات اللبنانية، جورج ايلي عقيص (روم كاثوليك – زحلة)، الياس اندره اسطفان (روم ارثوذكس – زحلة)، بلال ملحم الحشيمي (سني – زحلة)، ميشال روكس التنوري (ماروني – زحلة)، سابين بيار القاصوف (روم كاثوليك – زحلة)، ديمه حسين ابو ديه (شيعي – زحلة)، بيار سركيس دمرجيان (أرمن ارثوذكس – زحلة).

هذا وتضم لائحة “زحلة تنتفض”، جهاد ندره الترك (روم كاثوليك – زحلة)، حمزه غازي ميتا (سني – زحلة)، عامر محمد الصبوري (شيعي – زحلة)، آرمین جورج اصفهاني (أرمن ارثوذكس – زحلة)، عيد الياس عازر (روم ارثوذكس – زحلة).

كما تضم لائحة “القول والفعل”، فؤاد سعيد خوري (روم كاثوليك – زحلة)، عماد سمير شمعون (ماروني – زحلة)، عمر الخيام غسان معلوف (روم ارثوذكس – زحلة)، سمر عبد الرزاق ادهم (سني – زحلة)، علي حسني مهدي (شيعي – زحلة).

أما لائحة “زحلة الرسالة”، فتضم، ربيع وهيب عاصي (روم كاثوليك – زحلة)، سليم جورج عون (ماروني – زحلة)، حسين ديب صالح (سني – زحلة)، انطوان سليم الشقيه (روم ارثوذكس – زحلة)، رامي انيس ابو حمدان (شيعي – زحلة)، كورك المعروف بجورج هامازاسب بوشكيان (أرمن ارثوذكس – زحلة).

وتضم لائحة “التغيير”، خليل نبيه يونس (روم كاثوليك – زحلة)، رضا خالد الميس (سني – زحلة)، طانوس نصري الخوري (ماروني – زحلة)، حسين عبد الله الخطيب (شيعي – زحلة)، لينا مانوك كوكجيان (أرمن ارثوذكس – زحلة).

وتضم لائحة “قادرین نواجه”، بترا خليل سماحه (روم كاثوليك – زحلة)، رامي روكس ابو عيد (روم كاثوليك – زحلة)، غسان عبدو حميمص (ماروني – زحلة)، رانيا شحاده الميس (سني – زحلة).

وتضم لائحة “الكتلة الشعبية”، ميريم جبران طوق سكاف (روم كاثوليك – زحلة)، محمد شفيق حمود (سني – زحلة)، مارون ساسين مخول (ماروني – زحلة)، سامي فوزي نبهان (روم ارثوذكس – زحلة)، فوزات دياب دلول (شيعي – زحلة)، ناريك بانوس ابراهيم (أرمن ارثوذكس – زحلة).

ثانياً: دائرة البقاع الثانية

تضم لائحة دائرة البقاع الثانية مناطق البقاع الغربي – راشيا، ولها 6 مقاعد في البرلمان، موزعة على الشكل التالي: (1 ماروني)، (2 سنية)، (1 شيعي)، (1 درزي)، (1 روم ارثوذكس).

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة البقاع الثانية 153975 موزعين على الشكل التالي:

مسلمين 121493، (سنة: 76004)، (شيعة: 23007)، (درزي: 22482).

مسيحيين 32482، (ماروني: 10540)، (روم ارثوذكس: 10444)، (روم كاثوليك: 10762)، (ارمن ارثوذكس: 30)، (ارمن كاثوليك: 46)، (انجيلي: 510)، (اقليات: 150).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة البقاع الاولى 29 مرشحاً، ضمن 6 لوائح انتخابية، هي:

– الغد الأفضل / لائحة سهلنا والجبل / بقاعنا اولاً / القرار الوطني المستقل / نحو التغيير / قادرين

3- المرشحون

تضم لائحة “الغد الأفضل”، حسن عبد الرحيم مراد (سني – البقاع الغربي وراشيا)، قبلان عبد المنعم قبلان (شيعي – البقاع الغربي وراشيا)، ايلي نجيب فرزلي (روم ارثوذكس – البقاع الغربي وراشيا)، طارق سلیم داود (درزي – البقاع الغربي وراشيا)، شريل كميل مارون (ماروني – البقاع الغربي وراشيا).

وتضم لائحة “بقاعنا اولاً”، محمد حسين قدوره (سني – البقاع الغربي وراشيا)، خالد محمد العسكر (سني – البقاع الغربي وراشيا)، جورج ابراهيم عبود (روم ارثوذكس – البقاع الغربي وراشيا)، داني نبيه خاطر (ماروني – البقاع الغربي وراشيا)، غنوه حسين اسعد (شيعي – البقاع الغربي وراشيا).

وتضم “لائحة سهلنا والجبل”، ياسين احمد ياسين (سني – البقاع الغربي وراشيا)، حاتم حسين الخشن (شيعي – البقاع الغربي وراشيا)، ماكي بديع عون (ماروني – البقاع الغربي وراشيا)، سالي فوزي شاميه (روم ارثوذكس – البقاع الغربي وراشيا)، بهاء الدين حسين دلال (درزي – البقاع الغربي وراشيا).

وتضم لائحة “القرار الوطني المستقل”، المدعومة من الحزب التقدمي الإشتراكي، محمد قاسم القرعاوي (سني – البقاع الغربي وراشيا)، وائل وهبي ابو فاعور (درزي – البقاع الغربي وراشيا)، غسان سليمان السكاف (روم ارثوذكس – البقاع الغربي وراشيا)، علي محمد ابو ياسين (سني – البقاع الغربي وراشيا)، عباس محمد عيدي (شيعي – البقاع الغربي وراشيا)، جهاد ملحم الزرزور (ماروني – البقاع الغربي وراشيا).

اما لائحة “نحو التغيير”، فتضم، علاء الدين عمر الشمالي (سني – البقاع الغربي وراشيا)، شوقي فريد ابو غوش (درزي – البقاع الغربي وراشيا)، كيتا داود العجيل (ماروني – البقاع الغربي وراشيا)، عامر محمد قدوره (سني – البقاع الغربي وراشيا).

هذا، وتضم لائحة “قادرين”، فرح رياض قاسم (شيعي – البقاع الغربي وراشيا)، غاده جورج غانم (ماروني – البقاع الغربي وراشيا)، اسامه سعد ابو زيد (سني – البقاع الغربي وراشيا)، ماغي عارف مهنا (درزي – البقاع الغربي وراشيا).

ثالثاً: دائرة البقاع الثالثة

تضم دائرة البقاع الثالثة مناطق (بعلبك – الهرمل)، وتبلغ حصتها في المجلس النيابي 10 مقاعد، موزعة طائفياً على الشكل التالي: (6 شيعة)، (2 سنة)، (1 موارنة)، (1 روم كاثوليك).

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة البقاع الثالثة 341263 موزعين على الشكل التالي:

مسلمين 297635، (46128 سنة)، (251417 شيعة)، (90 علوي).

مسيحيين 43628، (23960 موارنة)، (2335 روم ارثوذكس)، (17132 روم كاثوليك)، (114 ارمن ارثوذكس)، (5 ارمن كاثوليك)، (67 انجيلي)، (15 اقليات).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة البقاع الثالثة 48 مرشحاً، موزعين على 6 لوائح، هي:

– مستقلون ضد الفساد / الأمل والوفاء / لائحة العشائر والعائلات للإنماء / قادرين / بناء الدولة / إئتلاف التغيير

3- المرشحون

تضم لائحة “مستقلون ضد الفساد”، هاني علي شمص (شيعي – بعلبك الهرمل)، عماد احمد ناصر الدین (شيعي – بعلبك الهرمل)، حسن توفيق مظلوم (شيعي – بعلبك الهرمل)، حسين علي درويش (شيعي – بعلبك الهرمل)، السيد احمد السيد محمد شكر (شيعي – بعلبك الهرمل)، علي عمران عبد الحميد (سني – بعلبك الهرمل)، احمد شحاده كرنبي (سني – بعلبك الهرمل)، شوق طنوس الفخري (ماروني – بعلبك الهرمل)، عبد الله فرج عاد (روم كاثوليك – بعلبك الهرمل).

وتضم لائحة “الأمل والوفاء”، حسين علي الحاج حسن (شيعي – بعلبك الهرمل)، غازي محمد زعيتر (شيعي – بعلبك الهرمل)، علي محمد سلمان بشير المقداد (شيعي – بعلبك الهرمل)، ابراهيم علي الموسوي (شيعي – بعلبك الهرمل)، ايهاب عروه حماده (شيعي – بعلبك الهرمل)، جميل محمد امين امين السيد (شيعي – بعلبك الهرمل)، سامر اسعد التوم (روم كاثوليك – بعلبك الهرمل)، عقيد حنا حدشيتي (ماروني – بعلبك الهرمل)، ينال محمد صلح (سني – بعلبك الهرمل)، ملحم محمد الحجيري (سني – بعلبك الهرمل).

هذا، وتضم لائحة “العشائر والعائلات للانماء”، مدحت رشدي زعيتر (شيعي – بعلبك الهرمل)، حسن محمد المصري (شيعي – بعلبك الهرمل)، محمد احمد فليطي (سني – بعلبك الهرمل)، محمد ديب حيدر عثمان (شيعي – بعلبك الهرمل)، شهرازد علي حميه (شيعي – بعلبك الهرمل)، علي كليب المولى (سني – بعلبك الهرمل).

كما تضم لائحة “قادرين”، ساره منصور زعيتر (شيعي – بعلبك الهرمل)، محمد حسين الجباوي (شيعي – بعلبك الهرمل)، ضاهر صادق امهز (شيعي – بعلبك الهرمل)، ميشال جورج (مهنا روم كاثوليك – بعلبك الهرمل).

كما تضم لائحة “بناء الدولة”، المدعومة من القوات اللبنانية، عباس حسين الجوهري (شيعي – بعلبك الهرمل)، انطوان البدوي حبشي (ماروني – بعلبك الهرمل)، رامز ناصر قمهز (شيعي – بعلبك الهرمل)، زيدان محمد الحجيري (سني – بعلبك الهرمل)، رفعت نايف المصري (شيعي – بعلبك الهرمل)، صالح محمد الشل (سني – بعلبك الهرمل)، حسين علي رعد (شيعي – بعلبك الهرمل)، هيمن عباس مشيك (شيعي – بعلبك الهرمل)، ايلي موصوف البيطار (روم كاثوليك – بعلبك الهرمل)، رشيد علي عيسى (شيعي – بعلبك الهرمل).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة شهدت انسحابات لعدد من المرشحين، أبرزهم، رفعت نايف المصري، وهيمن عباس مشيك، ورامز ناصر قمهز، وحسين علي رعد.

وأخيراً، تضم لائحة “ائتلاف التغيير”، عباس محمد ياغي (شيعي – بعلبك الهرمل)، الشريف سمير سليمان (شيعي – بعلبك الهرمل)، سامي مدحت الطفيلي (شيعي – بعلبك الهرمل)، اسامة نجيب شمص (شيعي – بعلبك الهرمل)، علي حسين ابي رعد (شيعي – بعلبك الهرمل)، خالد علي صلح (سني – بعلبك الهرمل)، محمد محمود الحجيري (سني – بعلبك الهرمل)، طلال الياس المقدسي (روم كاثوليك – بعلبك الهرمل)، يوسف ملحم الفخري (ماروني – بعلبك الهرمل).

منطقة الجنوب

تضم منطقة الجنوب 3 دوائر انتخابية، وتحظى بـ 23 مقعداً في البرلمان.

أولاً: دائرة الجنوب الأولى

تضم دائرة الجنوب الأولى منطقتي صيدا، جزين، ولها 5 مقاعد في المجلس النيابي، مقسمة على الشكل التالي: 2 لمدينة صيدا (2 سنة)، و3 لمنطقة جزين (2 موارنة، 1 روم كاثوليك).

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة الجنوب الاولى 129229، مقسمين على الشكل التالي.

– صيدا 67109، موزعين طائفياً على الشكل التالي:

مسلمين 63452، (سنة: 57263)، (شيعة: 6160)، (درزي: 29).

مسيحيين 3657، (ماروني: 1282)، (روم ارثوذكس: 184)، (روم كاثوليك: 1708)، (ارمن ارثوذكس: 200)، (ارمن كاثوليك: 21)، (انجيلي: 123)، (اقليات: 139).

– جزين 62120، موزعين طائفياً على الشكل التالي:

مسلمين 15515، (1155 سنة)، (13774 شيعة)، (586 دروز).

مسيحيين 46605، (37342 ماروني)، (106 روم ارثوذكس)، (9103 روم كاثوليك)، (16 ارمن ارثوذكس)، (16 ارمن كاثوليك)، (14 انجيلي)، (8 اقليات).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة الجنوب الأولى 29 مرشحا، ينضوون في 7 لوائح، هي:

الاعتدال قوتنا / ننتخب للتغيير / نحن التغيير / وحدتنا في صيدا وجزين / صوت التغيير / قادرين / معا لصيدا وجزين

3- المرشحون

تضم لائحة “الاعتدال قوتنا”، ابراهيم سمير عازار (ماروني – جزين)، يوسف حنا السكاف (روم كاثوليك – جزين)، نبيل محمود عز الدين الزعتري (سني – صيدا).

وتضم لائحة “ننتخب للتغيير”، اسامه معروف سعد المصري (سني – صيدا)، عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري (سني – صيدا)، شربل مارون مسعد (ماروني – جزين)، كمال فريد سرحال (ماروني – جزين)، جميل اسكندر داغر (روم كاثوليك – جزين).

كما تضم لائحة “نحن التغيير”، كلاً من، هانيه هاني الزعتري (سني – صيدا)، محمد فادي الظريف (سني – صيدا)، جوزاف الياس الاسمر (ماروني – جزين)، سليمان الياس مالك (ماروني – جزين)، روبير الياس الخوري (روم كاثوليك – جزين).

هذا وتضم لائحة “وحدتنا في صيدا وجزين”، يوسف محمد النقيب (سني – صيدا)، غادة خليل ايوب (روم كاثوليك – جزين)، سعيد سليمان الاسمر (ماروني – جزين)، وسام يوسف الطويل (ماروني – جزين).

أما لائحة “صوت التغيير”، فتضم، رنا وليد الطويل (سني – صيدا)، محمد علي جميل الطاهره (سني – صيدا)، جوزف ميلاد ميلاد يوسف متري (روم كاثوليك – جزين).

كما تضم لائحة “قادرین”، احمد محمد وليد العاصي (سني – صيدا)، اسماعيل محمد ديب حفوضه (سني – صيدا)، اميليو طوني مطر (ماروني – جزين)، ايلي يوسف ابو طاس (ماروني – جزين).

واخيراً، تضم لائحة “معاً لصيدا و جزين”، زياد ميشال اسود (ماروني – جزين)، امل حكمت أبو زيد (ماروني – جزين)، سلیم انطوان خوري (روم كاثوليك – جزين)، علي صادق الشيخ عمار (سني – صيدا)، محمد شاكر سهيل القواس (سني – صيدا).

ثانياً: دائرة الجنوب الثانية

تضم دائرة الجنوب الثانية مناطق (قرى صيدا / الزهراني – صور)، ويبلغ عدد مقاعدها في البرلمان 7، (4 صور)، 3 (قرى صيدا / الزهراني). هذه المقاعد موزعة على الشكل التالي:

مدينة صور (4 شيعة)، أما في الزهراني (2 شيعة)، (1 روم كاثوليك).

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة الجنوب الثانية 328064، مقسمين على الشكل التالي:

– مدينة صور 205127، موزعة على الطوائف على الشكل التالي:

مسلمين 193132، (سنة: 16152)، (شيعة: 176980).

مسيحيين 11995، (ماروني: 2416)، (روم ارثوذكس: 568)، (روم كاثوليك: 7122)، (ارمن ارثوذكس: 970)، (ارمن كاثوليك: 108)، (انجيلي: 580)، (اقليات: 231).

– الزهراني 122937، موزعة على الطوائف على الشكل التالي:

مسلمين 96440، (سنة: 3768)، (شيعة: 92620)، (درزي: 52).

مسيحيين 26497، (ماروني: 11661)، (روم ارثوذكس: 272)، (روم كاثوليك: 13954)، (ارمن ارثوذكس: 12)، (ارمن كاثوليك: 30)، (انجيلي: 549)، (اقليات: 19).

2- اللوائح

يتنافس في دائرة الجنوب الثانية 21 مرشحاً، ينضوون في 4 لوائح، هي:

– الأمل والوفاء / الدولة الحاضنة / معا للتغيير / القرار الحر

3- المرشحون

تضم لائحة الأمل والوفاء، نبيه مصطفى بري (شيعي – قرى صيدا)، علي عادل عسيران (شيعي – قرى صيدا)، ميشال حنا موسى (روم كاثوليك – قرى صيدا)، حسن محمد علي عز الدين (شيعي – صور)، علي يوسف خريس (شيعي – صور)، حسين سعيد جشي (شيعي – صور)، عنايه محمد عز الدين (شيعي – صور).

وتضم لائحة “الدولة الحاضنة”، حسن احمد حسن خليل (شيعي – صور)، بشرا ايوب خليل (شيعي – صور)، رياض سعيد الاسعد (شيعي – قرى صيدا)، يوسف مصطفى خليفة (شيعي – قرى صيدا).

كما تضم لائحة “معاً للتغيير”، حاتم فوزي حلاوي (شيعي – صور)، ساره علي سويدان (شيعي – صور)، محمد يوسف أيوب (شيعي – صور)، رؤى بشير الفارس (شيعي – صور)، هشام بولص حايك (روم كاثوليك – قرى صيدا)، علي محمد خليفه (شيعي – قرى صيدا)، ايمن محمود مروه (شيعي – قرى صيدا).

واخيراً، تضم لائحة “القرار الحر”، قاسم سليمان داوود (شيعي – صور)، داوود علي فرج (شيعي – صور)، روبار ملحم كنعان (روم كاثوليك – قرى صيدا).

ثالثاً: دائرة الجنوب الثالثة

تضم دائرة الجنوب الثالثة مناطق (النبطية – بنت جبيل – مرجعيون وحاصبيا)، وتبلغ حصتها من مقاعد البرلمان اللبناني 11، موزعة على الشكل التالي:

– النبطية 3، جميعهم شيعة

– بنت جبيل 3، جميعهم شيعة

– مرجعيون وحاصبيا 5، (2 شيعة)، (1 روم ارثوذكس)، (1 سنة)، (1 دروز)

1- الناخبون

يبلغ عدد الناخبين في دائرة الجنوب الثالثة 497531، موزعين على الشكل التالي:

– النبطية 159448

مسلمين 153988، (سنة: 1065)، (شيعة: 152908)، (درزي: 12)، (علوي: 3).

مسيحيين 5460، (ماروني: 4244)، (روم ارثوذكس: 71)، (روم كاثوليك: 1134)، (ارمن كاثوليك: 11).

– بنت جبيل 162291

مسلمين 145027، (سنة: 183)، (شيعة: 144844).

مسيحيين 17264، (ماروني: 13789)، (روم كاثوليك: 3360)، (ارمن ارثوذكس: 43)، (ارمن كاثوليك: 30)، (انجيلي: 42).

– مرجعيون حاصبيا 175792

مسلمين 151650، (سنة: 30459)، (شيعة: 103408)، (درزي: 17783).

مسيحيين 24142، (ماروني: 7021)، (روم ارثوذكس: 11471)، (روم كاثوليك: 3982)، (ارمن ارثوذكس: 57)، (ارمن كاثوليك: 30)، (انجيلي: 1334)، (اقليات: 247).

2- اللوائح

يتنافس في هذه الدائرة 27 مرشحاً، موزعين على 3 لوائح، هي:

– الأمل والوفاء / معا نحو التغيير / صوت الجنوب

3- المرشحون

تضم لائحة “الأمل والوفاء”، محمد حسن رعد (شيعي – النبطية)، هاني حسن قبيسي (شيعي – النبطية)، ناصر فوزي جابر (شيعي – النبطية)، علي حسن خليل (شيعي – مرجعيون وحاصبيا)، علي رشيد فياض (شيعي – مرجعيون وحاصبيا)، قاسم عمر هاشم (سني – مرجعيون وحاصبيا)، مروان سليم خير الدين (درزي – مرجعيون وحاصبيا)، اسعد حليم حردان (روم ارثوذكس – مرجعيون وحاصبيا)، حسن نظام الدین فضل الله (شيعي – بنت جبيل)، ايوب فهد حميد (شيعي – بنت جبيل)، اشرف نزيه هاشم بيضون (شيعي – بنت جبيل).

أما لائحة “معاً نحو التغيير”، فتضم كلاً من، علي حسن وهبي (شيعي – النبطية)، وسيم فؤاد غندور (شيعي – النبطية)، وفيق خضر ریحان (شيعي – النبطية)، حسن عادل جابر بزي (شيعي – بنت جبيل)، خليل حسن ذيب (شيعي – بنت جبيل)، علي احمد مراد (شيعي – بنت جبيل)، ابراهيم محمود عبد الله (شيعي – مرجعيون وحاصبيا)، الياس فارس جراده (روم ارثوذكس – مرجعيون وحاصبيا)، فراس اسماعيل حمدان (درزي – مرجعيون وحاصبيا)، محمد عبد اللطيف قعدان (سني – مرجعيون وحاصبيا)، نزار ابراهيم رمال (شيعي – مرجعيون وحاصبيا).

هذا، وتضم لائحة “صوت الجنوب”، عباس محمد شرف الدین (شيعي – مرجعيون وحاصبيا)، كريم علي حمدان (درزي – مرجعيون وحاصبيا)، رياض حسن عيسى (سني – مرجعيون وحاصبيا)، محمود حسن شعيب (شيعي – النبطية)، حسين جهاد الشاعر (شيعي – بنت جبيل).

المصدر: يونيوز