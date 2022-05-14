الحشد غير المسبوق في البقاع الذي حضر المهرجان الانتخابي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 21:14

الحشد غير المسبوق في البقاع الذي حضر المهرجان الانتخابي

منذ 1 ساعة 14 May، 2022
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خبر وصورة

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