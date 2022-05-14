انتهاء تسليم صناديق الاقتراع في قضاء المنية – الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 12:08

انتهاء تسليم صناديق الاقتراع في قضاء المنية – الضنية

منذ 1 ساعة 14 May، 2022
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لبنان

انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع في قضاء المنية – الضنية، بإشراف القائمقام رولا البايع .

وكانت العملية انطلقت منذ السابعة صباحا، حيث تسلم رؤساء الاقلام والكتبة صناديق الاقتراع التي ستتوزع على 187 قلم اقتراع في 56 مركزا، واتسمت هذه العملية  بالهدوء والتنظيم الدقيقين، حيث حضر رؤساء الاقلام والكتبة الى مكان توزيع الصناديق في سرايا المنية – دير عمار، وسط مواكبة امنية وحضور كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي التي عمدت الى تسهيل دخول وخروج رؤساء الاقلام والكتبة وسط أجواء هادئة ومنظمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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